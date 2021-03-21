Эндокринолог рассказала, как гормоны могут приводить к разводам

Частые конфликты в семье могут быть признаком нарушения работы эндокринной системы у домочадцев. Об этом заявила врач-эндокринолог Ольга Деревянко. По её словам, такие проблемы может вызвать избыток гормонов щитовидной железы (тиреотоксикоз).

"Психологи посылают пары, которые уже на грани разрыва, к эндокринологу. Выясняется, что там тиреотоксикоз. Мы тиреотоксикоз компенсируем и восстанавливаем мир в семье", — отметила специалист в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Как отметила Деревянко, эмоциональный фон человека часто напрямую зависит от гормонов. Некоторые проблемы с ним можно решить медикаментозно.

А ранее врач называла истинные причины ожирения. По её словам, в этом случае очень редко набор веса можно объяснить гормонами.

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