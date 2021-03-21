Эндокринолог раскрыла истинные причины ожирения

Гормональные нарушения в организме крайне редко приводят к ожирению. Обычно пациенты просто прикрывают таким объяснением собственную лень. Об этом заявила в интервью радиостанции "Говорит Москва" кандидат медицинских наук врач-эндокринолог Ольга Деревянко.

"Причина ожирения может быть и в нарушении гормональной системы. Но, согласно статистике, лишь 3–5% случаев связаны с гормонами. Это очень мало", — пояснила эндокринолог.

Она указала, что в основном лишний вес связан с избыточным поступлением питательных веществ: современным людям слишком доступна еда, а сами они очень ограничены в движении. Многие стремятся ездить на лифте и парковаться максимально близко к подъезду. Главная причина избыточного веса — образ жизни, резюмировала она.

При этом Деревянко рекомендовала россиянам проконсультироваться со специалистом, чтобы определить, с чем конкретно связан их избыточный вес.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова объяснила, как распознать у себя зависимость от еды. Она призвала не заниматься самолечением, а проконсультироваться со специалистом.

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