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Эндокринолог раскрыла истинные причины ожирения

Гормональные нарушения редко вызывают избыточный вес, утверждает врач.

21 марта 2021, 15:54
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Гормональные нарушения в организме крайне редко приводят к ожирению. Обычно пациенты просто прикрывают таким объяснением собственную лень. Об этом заявила в интервью радиостанции "Говорит Москва" кандидат медицинских наук врач-эндокринолог Ольга Деревянко.

"Причина ожирения может быть и в нарушении гормональной системы. Но, согласно статистике, лишь 3–5% случаев связаны с гормонами. Это очень мало", — пояснила эндокринолог.

Она указала, что в основном лишний вес связан с избыточным поступлением питательных веществ: современным людям слишком доступна еда, а сами они очень ограничены в движении. Многие стремятся ездить на лифте и парковаться максимально близко к подъезду. Главная причина избыточного веса — образ жизни, резюмировала она.

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При этом Деревянко рекомендовала россиянам проконсультироваться со специалистом, чтобы определить, с чем конкретно связан их избыточный вес.

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Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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