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В Таллине заражённые коронавирусом тусовщики наплевали на ограничения и устроили шумную вечеринку

Для мероприятия молодые люди на сутки арендовали квартиру.

21 марта 2021, 14:17
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Заражённые коронавирусной инфекцией молодые жители Таллина (Эстония) устроили тусовку в самом центре города. Об этом сообщает Sputnik Meedia.

По информации портала, всё началось с жалоб в полицию о нарушении ночного покоя. Как оказалось, компания молодых людей сняла квартиру в центре эстонской столицы и устроила в ней вечеринку. Однако веселье закончилось, когда выяснилось, что четверо тусовщиков заражены CoViD-19.

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"Вчера вечером мы получили вызов в связи с нарушением ночного покоя в центре города, где четверо из шести молодых людей в квартире, арендованной на 24 часа, были коронаположительными", — заявили в таллинской полиции.

А ранее в Париже полицейские оштрафовали сотню участников массовой оргии за нарушение социальной дистанции. Троих организаторов секс-вечеринки и вовсе арестовали.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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