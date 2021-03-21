В Таллине заражённые коронавирусом тусовщики наплевали на ограничения и устроили шумную вечеринку

Заражённые коронавирусной инфекцией молодые жители Таллина (Эстония) устроили тусовку в самом центре города. Об этом сообщает Sputnik Meedia.

По информации портала, всё началось с жалоб в полицию о нарушении ночного покоя. Как оказалось, компания молодых людей сняла квартиру в центре эстонской столицы и устроила в ней вечеринку. Однако веселье закончилось, когда выяснилось, что четверо тусовщиков заражены CoViD-19.

"Вчера вечером мы получили вызов в связи с нарушением ночного покоя в центре города, где четверо из шести молодых людей в квартире, арендованной на 24 часа, были коронаположительными", — заявили в таллинской полиции.

А ранее в Париже полицейские оштрафовали сотню участников массовой оргии за нарушение социальной дистанции. Троих организаторов секс-вечеринки и вовсе арестовали.

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