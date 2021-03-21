В Москве годовалая девочка провела несколько дней в квартире с умершей мамой

В одну из столичных больниц доставили годовалую девочку, обнаруженную в квартире с телом матери. Об этом ТАСС рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская.

"Сейчас девочка находится в больнице в тяжёлом состоянии, за её жизнь борются врачи. Я нахожусь на связи с правоохранительными органами, социальными службами", — сказала омбудсмен, добавив, что взяла расследование этого дела под личный контроль.

Трагедия произошла на севере Москвы, в доме на Планетной улице, сообщает МК. По данным издания, тело женщины обнаружила её мать, которая пришла проведать родных. Пока причина смерти москвички не установлена, однако, по предварительной информации, известно, что она скончалась три дня назад. Всё это время ребёнок находился без воды и еды в детском манеже.

Также сообщается, что погибшая воспитывала малышку одна, при этом у неё были старшие дети. Ранее женщина была поставлена на учёт за неисполнение родительских обязанностей из-за злоупотребления алкоголем.

Лайф рассказывал, что в Уфе пенсионер полгода прятал тело своего родного младшего брата в квартире. Соседям он говорил, что тот якобы на заработках. В итоге мужчину задержали, выяснилось, что он психически не здоров и ранее был судим за убийство.

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