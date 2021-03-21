В Госдуме оценили заявление Байдена о том, что Харрис умнее его

Самокритичное высказывание может быть связано с "запоздалым сожалением" из-за слов в адрес президента России.

Заявление президента США Джо Байдена о том, что вице-президент Камала Харрис умнее его, может быть ещё одним свидетельством того, что женщина вскоре станет главой Штатов. Таким мнением поделилась член Комитета Госдумы по международным делам Елена Панина в беседе с РИА "Новости".

"Никогда ещё глава американского государства не сравнивал себя с вице-президентом подобным образом. Возможно, это ещё один признак того, что процесс передачи власти от Байдена к Харрис стартует уже в самое ближайшее время", — сказала депутат.