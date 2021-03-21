В Госдуме оценили заявление Байдена о том, что Харрис умнее его
Джо Байден и Камала Харрис. Фото © ТАСС / EPA
Самокритичное высказывание может быть связано с "запоздалым сожалением" из-за слов в адрес президента России.
Заявление президента США Джо Байдена о том, что вице-президент Камала Харрис умнее его, может быть ещё одним свидетельством того, что женщина вскоре станет главой Штатов. Таким мнением поделилась член Комитета Госдумы по международным делам Елена Панина в беседе с РИА "Новости".
"Никогда ещё глава американского государства не сравнивал себя с вице-президентом подобным образом. Возможно, это ещё один признак того, что процесс передачи власти от Байдена к Харрис стартует уже в самое ближайшее время", — сказала депутат.
Кроме того, отметила Панина, такое самокритичное высказывание американского лидера также может быть связано "с запоздалым сожалением" из-за непозволительных слов в адрес президента России.
Напомним, в недавнем интервью президент США Джо Байден оскорбил российского лидера, чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе. Реакция президента России не заставила себя ждать: Владимир Путин предложил своему американскому коллеге продолжить дискуссию в прямом эфире и назвал темы, которые готов обсудить. Однако Байден ушёл с брифинга, проигнорировав вопрос о разговоре с Путиным. Позже глава Белого дома заявил, что "на каком-то этапе" вновь переговорит с российским лидером.