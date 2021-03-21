В Германии восхитились "дипломатическим шедевром" Путина, ответившего на оскорбления Байдена

Ответ президента России Владимира Путина на оскорбление со стороны американского лидера Джо Байдена привёл в восторг читателей немецкой газеты Welt. По их мнению, поведение главы США было недостойным, а пожелание Путина коллеге здоровья и предложение "поговорить" стало настоящим дипломатическим шедевром.

"Ответ Путина был дипломатическим шедевром! После словесных атак Байдена во время интервью пожелать ему здоровья — это просто супер! Уверен, что диалог в прямом эфире никогда не состоится!" — отметил Juergen L.

Многие сравнили Байдена с предыдущим президентом Америки Дональдом Трампом, уточнив, что тот был "настоящим изобретателем демократии".

"Байден станет ещё большей угрозой для США, чем когда-либо был Трамп!" — считает SB.

Некоторые пользователи усомнились в том, что Байден в силу возраста и других обстоятельств способен решать глобальные проблемы и дипломатические вопросы.

"Честное предложение. Прежде чем грозить "ударами" и "возмездием", нужно говорить друг с другом. А может быть, Джо Байден всё-таки не такой уж "голубь мира", которого ждал мир?" — заметил Ferenc C.

"Байден, который в течение многих десятилетий вёл себя как ястреб, стал, судя по всему, не мудрым с возрастом, а скорее упрямым. США всё больше размениваются на мелочи в стратегическом плане", — признал WKrause.

А вот Nat K. вообще заметил, что Путин одержал победу в этом раунде и повёл со счётом 1:0. Он также назвал российского президента одним из самых дальновидных игроков на мировой политической арене.

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