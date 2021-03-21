Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Германии восхитились "дипломатическим шедевром" Путина, ответившего на оскорбления Байдена

Многие уверены, что своей реакцией российский президент одержал победу в споре.

21 марта 2021, 12:59
20046
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/65173/photos/65370" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Ответ президента России Владимира Путина на оскорбление со стороны американского лидера Джо Байдена привёл в восторг читателей немецкой газеты Welt. По их мнению, поведение главы США было недостойным, а пожелание Путина коллеге здоровья и предложение "поговорить" стало настоящим дипломатическим шедевром.

"Ответ Путина был дипломатическим шедевром! После словесных атак Байдена во время интервью пожелать ему здоровья — это просто супер! Уверен, что диалог в прямом эфире никогда не состоится!" — отметил Juergen L.

Многие сравнили Байдена с предыдущим президентом Америки Дональдом Трампом, уточнив, что тот был "настоящим изобретателем демократии".

"Байден станет ещё большей угрозой для США, чем когда-либо был Трамп!" — считает SB.

В немецком СМИ назвали глупыми слова Байдена в адрес Путина

В немецком СМИ назвали глупыми слова Байдена в адрес Путина

Некоторые пользователи усомнились в том, что Байден в силу возраста и других обстоятельств способен решать глобальные проблемы и дипломатические вопросы.

"Честное предложение. Прежде чем грозить "ударами" и "возмездием", нужно говорить друг с другом. А может быть, Джо Байден всё-таки не такой уж "голубь мира", которого ждал мир?" — заметил Ferenc C.

"Разотрёт его по стенке": Американцы высмеяли Байдена за отказ говорить с Путиным

"Разотрёт его по стенке": Американцы высмеяли Байдена за отказ говорить с Путиным

"Байден, который в течение многих десятилетий вёл себя как ястреб, стал, судя по всему, не мудрым с возрастом, а скорее упрямым. США всё больше размениваются на мелочи в стратегическом плане", — признал WKrause.

А вот Nat K. вообще заметил, что Путин одержал победу в этом раунде и повёл со счётом 1:0. Он также назвал российского президента одним из самых дальновидных игроков на мировой политической арене.

Напомним, в недавнем интервью президент США Джо Байден оскорбил российского лидера, чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе. Сам президент РФ Владимир Путин предложил своему американскому коллеге продолжить дискуссию в прямом эфире и назвал темы, которые готов обсудить. Однако Байден ушёл с брифинга, проигнорировав вопрос о разговоре с Путиным. Позже глава Белого дома заявил, что "на каком-то этапе" вновь переговорит с российским лидером.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Путин на совещании обсудит вопрос наращивания производства вакцин

сегодня в 11:47

В Госдуме оценили заявление Байдена о том, что Харрис умнее его

сегодня в 13:30

Правительство Пензенской области работает штатно после задержания губернатора

сегодня в 11:18

"Не вызывают бесплодия и не заразят": Учёные опровергли популярные мифы о вакцинах от коронавируса

сегодня в 13:33

В Тольятти трое подростков льдом затушили Вечный огонь в парке Победы — видео

сегодня в 13:20

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1