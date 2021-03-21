National Interest предрёк США поражение в случае войны с Россией из-за нехватки новейших истребителей

Американский военный эксперт Крис Осборн считает, что Соединённые Штаты не смогут противостоять России и Китаю в возможном воздушном бою из-за нехватки стелс-истребителей. Об этом говорится в публикации издания The National Interest.

Как отмечает автор статьи, в настоящее время самолёты четвёртого поколения составляют основную часть авиапарка ВВС США. В свою очередь, они не способны проникнуть в воздушное пространство другого государства незамеченными, учитывая достижения российской и китайской систем противовоздушной обороны. Стоит отметить, что точку зрения эксперта поддерживает и бывший пилот F-15, генерал-лейтенант Дэвид Дептула.

"ВВС США нужны самолёты, которые могут проникать в зоны действия ПВО противника", — пояснил он в интервью изданию, подчеркнув, что российские С-400 и китайские HQ-9 действительно создают реальную проблему для ВВС США.

Вместе с тем генерал отметил, что Россия и Китай наращивают парк самолётов пятого поколения, таких как Су-57 и J-31, которые способны оказывать значительное противодействие Соединённым Штатам. В связи с этим американские истребители четвёртого поколения не смогут одержать победу в воздухе, заключил военный.

А ранее The National Interest рассказал, как в случае войны Россия "разорвёт НАТО пополам". Североатлантическому альянсу посоветовали помочь Польше заменить устаревшую боевую технику на современную.

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