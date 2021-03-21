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В Казани загорелся ресторан в здании ГУМа — видео

Посетители и персонал заведения самостоятельно эвакуировались.

21 марта 2021, 12:29

Ресторан горит в казанском ГУМе. Видео © "ВКонтакте" / Мензелинск FM 99.7

В одном из ресторанов в здании казанского ГУМа произошёл пожар. Посетители и персонал заведения смогли самостоятельно эвакуироваться до приезда спасателей. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.

"В 12:50 поступило сообщение о пожаре в здании кафе "По чесноку", расположенном по адресу: улица Профсоюзная, 50. Кафе находится в комплексе зданий ТЦ ГУМ. Самостоятельно покинули помещение 30 человек посетителей и персонала", — говорится в сообщении.

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Приехавшие на место пожарные установили, что происходит горение кровли и утеплителя в наружной стене. В 14:37 пожар удалось локализовать, угрозы распространения огня на нижние этажи больше нет.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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