В Казани загорелся ресторан в здании ГУМа — видео
Посетители и персонал заведения самостоятельно эвакуировались.
Ресторан горит в казанском ГУМе. Видео © "ВКонтакте" / Мензелинск FM 99.7
В одном из ресторанов в здании казанского ГУМа произошёл пожар. Посетители и персонал заведения смогли самостоятельно эвакуироваться до приезда спасателей. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.
"В 12:50 поступило сообщение о пожаре в здании кафе "По чесноку", расположенном по адресу: улица Профсоюзная, 50. Кафе находится в комплексе зданий ТЦ ГУМ. Самостоятельно покинули помещение 30 человек посетителей и персонала", — говорится в сообщении.
Приехавшие на место пожарные установили, что происходит горение кровли и утеплителя в наружной стене. В 14:37 пожар удалось локализовать, угрозы распространения огня на нижние этажи больше нет.
Ранее Лайф рассказывал, что почти 300 горняков были эвакуированы из шахты в Белгородской области из-за пожара. Пострадавших в результате ЧП нет.
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