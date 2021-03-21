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"Отвали, дура, он мой!" Бузова "подралась" из-за парня с бывшей Давы — видео

Телеведущая также засветила кольцо с огромным камнем на безымянном пальце.

21 марта 2021, 12:15

Бузова "подралась" из-за парня с бывшей Давы. Видео © Instagram / buzova86

Телеведущая и певица Ольга Бузова в новом юмористическом ролике, размещённом на её странице в "Инстаграме", "поборолась" за внимание парня с бывшей девушкой своего экс-возлюбленного рэпера Давы (Давида Манукяна) блогершей Кариной Кросс. "Жертвой" женской любви стал ещё один блогер — Роман Каграманов.

В видео девушки пытаются всеми способами добиться расположения молодого человека, заказывая для него в ресторане различные блюда. А затем противостояние прекрасных дам переходит в ожесточённый словесный бой, кульминацией которого становится рукоприкладство — противницы бьют друг друга бутылками по голове, после чего падают на пол. Что касается самого молодого человека, то всё произошедшее только уверяет его в том, что на него наслали порчу.

В комментариях пользователи "Инстаграма" отметили, что приятно удивлены таким дуэтом, и стали шутить, что Дава теперь должен снять видео с бывшим мужем Бузовой футболистом Дмитрием Тарасовым.

Бузова засветила колечко на безымянном пальце. Видео © Instagram / buzova86

И это ещё не все сюрпризы, которые Бузова преподнесла своим поклонникам. Буквально на днях на безымянном пальце правой руки певицы появилось кольцо с огромным камнем. Его можно заметить в последних сториз телеведущей, а также в некоторых постах. В первый раз украшение появляется в рекламном ролике чая, который Бузова опубликовала накануне. Вероятно, он был снят немного раньше. Является ли кольцо подарком нового возлюбленного и кто смог покорить сердце звезды, пока не известно.

Бузова накинулась на партнёршу Давы по танцам, не стерпев её поведения в социальных сетях

Бузова накинулась на партнёршу Давы по танцам, не стерпев её поведения в социальных сетях

Напомним, о расставании Ольги Бузовой с рэпером стало известно в конце января. Телеведущая заявила, что избранник её избивал и плевал в лицо. После разрыва у певицы появились проблемы со здоровьем. Спустя некоторое время звезда прокомментировала свои отношения с Давой и назвала его родным человеком.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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