Самойлова рассказала о самочувствии после операции на груди за 600 тысяч рублей

Супруга российского рэпера Джигана, модель и блогер Оксана Самойлова рассказала поклонникам в "Инстаграме" о своём самочувствии после плановой операции по замене имплантатов в груди. Повторная маммопластика, проведённая через десять лет после первой, была необходима не только для улучшения формы бюста, но и по медицинским показаниям.

Как отметила сама модель, рано или поздно всем, кто увеличивал грудь хирургическим путём, приходится опять ложиться под нож, поскольку со временем импланты теряют свои первоначальные свойства и форму и требуют замены. Кроме того, по словам Оксаны, состояние тканей тела меняется из-за соседства с инородным наполнителем.

"Ощущение, что положили кучу кирпичей на грудь и ты с ними ходишь. После первого раза десять лет назад у меня болели очень сильно руки, сейчас этой темы нет. А ещё у меня болит горло после трубки. Меня разбудили на операционном столе. Полчаса в таком затуманенном сознании, и ты уже нормальный человек", — сказала Самойлова.

Как пишет портал "Дни.ру", со временем супруга Джигана стала сильнее ощущать боли после хирургического вмешательства. Как предположила Оксана, это произошло потому, что сначала ей кололи мощные обезболивающие препараты, а затем постепенно сократили дозировку. Несмотря на некоторую слабость, блогерша поспешила покинуть стены клиники и вернулась домой, где её встретили дети.

"Дети даже не заметили моего суточного отсутствия, а я себе фантазировала, как они слёзки льют, где же наша мама. Ближайшие дни меня ждёт постельный режим, который я абсолютно не умею соблюдать, и море заботушки", — написала Самойлова, приложив к посту фото с дочерьми и маленьким сыном.

Сейчас многодетная мама проходит реабилитацию дома, при этом регулярно посещая клинику для контрольных осмотров и перевязок. Как стало известно, преображение обошлось Оксане в 600 тысяч рублей и теперь её грудь станет даже немного больше, чем раньше. В то же время рекомендовать хирургов Самойлова пока не спешит — сначала она хочет дождаться заживления и только тогда оценить результат.

Ранее Лайф уже писал о том, что Оксана Самойлова решилась на очередную пластическую операцию. Модель рассказала, что собирается заменить грудные имплантаты.

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