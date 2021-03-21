"Даже не заметил": Познер рассказал о вакцинации "Спутником V"

Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал о собственном опыте вакцинации от коронавируса препаратом "Спутник V". Он призвал всех сомневающихся поскорее защитить своих родных и близких. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале "Спутника V" .

Журналист подчеркнул, что вакцинироваться нужно, так же как и от многих других заболеваний. Он рассказал, что уже привился двумя компонентами вакцины и "даже не заметил", что сделал прививку. По словам Познера, у него не было "вообще никакой реакции" ни после первой, ни после второй инъекции.