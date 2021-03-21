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"Даже не заметил": Познер рассказал о вакцинации "Спутником V"

Телеведущий отметил, что у него не было никаких негативных реакций.

21 марта 2021, 12:10
<p>Владимир Познер. Фото © ТАСС / Александр Щербак</p>

Владимир Познер. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал о собственном опыте вакцинации от коронавируса препаратом "Спутник V". Он призвал всех сомневающихся поскорее защитить своих родных и близких. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале "Спутника V".

"Я вообще не понимаю даже, почему люди сомневаются. Их, видимо, пугает кто-то, распространяет всякого рода непонятные слухи", — отметил Познер.

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Журналист подчеркнул, что вакцинироваться нужно, так же как и от многих других заболеваний. Он рассказал, что уже привился двумя компонентами вакцины и "даже не заметил", что сделал прививку. По словам Познера, у него не было "вообще никакой реакции" ни после первой, ни после второй инъекции.

Ранее разработчик "Спутника V" назвал процент переболевших ковидом, у которых не вырабатываются антитела. Он посоветовал таким людям привиться от инфекции.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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