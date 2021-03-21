Пышка весом 120 кг отказалась от любимых сладостей, и вот как преобразилось её тело спустя 3 года
Жозефина Дегран из Квинсленда, Австралия, прошла через удивительную трансформацию, которая затронула не только её внешность, но и всю жизнь.
Девушка всегда была склонна к полноте, а потом и вовсе пристрастилась к сладостям и прочей вредной пище. В итоге любовь Жозефины к еде вылилась в то, что её вес увеличился в три раза за два года, в самый критический момент отметка на весах доходила до 120 килограммов.
Я всегда была пухленькой. Мы с семьёй любим поесть, поэтому дома всегда были чипсы и шоколад. Но однажды я посмотрела в зеркало и увидела, что стала втрое больше. Я пыталась похудеть, но любовь к сладкому всегда брала верх
Набор веса сопровождался появлением многочисленных комплексов. Девушка боялась носить одежду с коротким рукавом и предпочитала не появляться на пляже, пишет News.com.au. Но потом Жозефина стала активно пользоваться "Инстаграмом", разглядывая вдохновляющие фото незнакомцев со всего мира, которым удалось похудеть. И решила, что ей это тоже под силу.
Упорная австралийка потратила на свою трансформацию три года и похудела на 63 килограмма, отказавшись от своего главного "наркотика" — сладкого. По словам Жозефины, если сейчас ей хочется полакомиться печеньем, мороженым или шоколадом, она использует лайфхак — жуёт мяту. А вместо тостов, гамбургеров и пиццы у неё яйца пашот, рыба, курица и овощи, на десерт — фрукты и орехи. Девушка полностью пересмотрела отношение к жизни и ведёт популярный блог в "Инстаграме", пытаясь вдохновить на перемены других.
Я не могу поверить, что девушка на фотографиях — это я. Никогда не вернусь к тому состоянию, потому что моя жизнь полностью изменилась
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