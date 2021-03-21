Дочь честно показала, как её мама выглядит в Facebook и в жизни, и это два разных человека

Пользовательница auroraski0 сдала свою маму с потрохами, раскрыв про неё в "Тиктоке" забавную правду. Дочь, едва сдерживая смех, показала, насколько её мама овладела навыками фотошопа.

Видео © TikTok / auroraski0

Девушка продемонстрировала два снимка, различающихся как небо и земля. На одном из них её родительница предстала с голливудской улыбкой, идеальной укладкой и гладкой, без единой морщинки кожей. Так, по словам дочери, её мама выглядит в "Фейсбуке".

Скриншот © TikTok / auroraski0

А второе фото, которое являлось оригиналом, повергло пользователей в шок. Женщина на нём отличалась не только причёской и отсутствием улыбки. Это был совсем другой человек: с морщинами, горбинкой на носу и складочками на шее. При этом мама пользовательницы отретушировала до неузнаваемости и молодого человека, который был с ней рядом.

Скриншот © TikTok / auroraski0

Всё это не могло ускользнуть от глаз пользователей, посмотревших ролик около 4 млн раз. Однако они остались в восторге от умений женщины, которая так ловко превратила себя в голливудскую звезду. Юзеры отметили, что даже заплатили бы ей, чтобы она так же поколдовала и над их фотографиями.

Я готова ей заплатить, чтобы она отредактировала и мои фото kdkkat

Подумаешь, немного разгладила морщины и увеличила глаза cherep.ovets

Подождите, да она талант missmariss100

Авторы