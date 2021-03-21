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Категорий: 18

15 актёров, настолько вошедших в образ, что никто не сможет их отличить от "оригинала"

Недавно в "Твиттере" запустили новый вирусный тренд. Пользователь elmaxdiary попросил читателей вспомнить, какие из ролей идеально подошли их исполнителям. В комментариях под постом фанаты перебрали множество вариантов. В подборке ниже — 15 актёров, которые так хорошо сыграли исторических персонажей, что их не отличить от оригинала.

21 марта 2021, 07:00

Фото © Twitter / dkm29920

"Марго Робби, исполняющая Шарон Тейт в фильме "Однажды в Голливуде", была просто... муа!"

Фото © Twitter / hermosopisces

Фото © Twitter / hermosopisces

"Фильм "Того" 2019-го. Уиллем Дефо в роли Леонарда Сеппалы"

Фото © Twitter / jacquiloraine

Фото © Twitter / jacquiloraine

"Весь актёрский состав "Убийства Джанни Версаче". Почему они так сильно похожи?"

Фото © Twitter / https://twitter.com/simpfordan/status/1367939030617362437

Фото © Twitter / https://twitter.com/simpfordan/status/1367939030617362437

"Дэвид Теннант в роли Денниса Нильсена. Мини-сериал "Дес"

Фото © Twitter / PrisonerZer0

Фото © Twitter / PrisonerZer0

"Тоня Хардинг в исполнении Марго Робби была чертовски хороша в фильме "Тоня против всех"

Фото © Twitter / DUMBASSPHILLIE

Фото © Twitter / DUMBASSPHILLIE

"Где-то даже писали, что, когда Стивен Хокинг смотрел Эдди Редмейна во "Вселенной Стивена Хокинга", он думал, что в некоторых моментах смотрит реальные записи с собой"

Фото © Twitter / dkm29920

Фото © Twitter / dkm29920

"Тэрон Эджертон заслуживает премию "Оскар" за роль Элтона в "Рокетмене"

Фото © Twitter / sadovsj

Фото © Twitter / sadovsj

"Гвилим Ли в роли Брайана Мэя в "Богемской рапсодии". Буквально как один и тот же человек"

Фото © Twitter / hereitswabisabi

Фото © Twitter / hereitswabisabi

"Зак Эфрон в роли Теда Банди! Создатели фильма "Красивый, плохой, злой" едва ли смогли бы выбрать более подходящего актёра"

Фото © Twitter / AutumnWereWolf

Фото © Twitter / AutumnWereWolf

"Эмма Коррин в роли принцессы Дианы. Сериал "Корона"

Фото © Twitter / kvnajcde

Фото © Twitter / kvnajcde

"Съёмки фильма "Гуччи". Леди Гага и Адам Драйвер в ролях Патриции Реджиани и Маурицио Гуччи"

Фото © Twitter / thegagasource_

Фото © Twitter / thegagasource_

10 знаменитых актёров, которые сильно постарели, но заметить это можно только по архивным фото

10 знаменитых актёров, которые сильно постарели, но заметить это можно только по архивным фото

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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