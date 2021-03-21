15 актёров, настолько вошедших в образ, что никто не сможет их отличить от "оригинала"
Недавно в "Твиттере" запустили новый вирусный тренд. Пользователь elmaxdiary попросил читателей вспомнить, какие из ролей идеально подошли их исполнителям. В комментариях под постом фанаты перебрали множество вариантов. В подборке ниже — 15 актёров, которые так хорошо сыграли исторических персонажей, что их не отличить от оригинала.
"Марго Робби, исполняющая Шарон Тейт в фильме "Однажды в Голливуде", была просто... муа!"
Фото © Twitter / hermosopisces
"Фильм "Того" 2019-го. Уиллем Дефо в роли Леонарда Сеппалы"
Фото © Twitter / jacquiloraine
"Весь актёрский состав "Убийства Джанни Версаче". Почему они так сильно похожи?"
Фото © Twitter / https://twitter.com/simpfordan/status/1367939030617362437
"Дэвид Теннант в роли Денниса Нильсена. Мини-сериал "Дес"
Фото © Twitter / PrisonerZer0
"Тоня Хардинг в исполнении Марго Робби была чертовски хороша в фильме "Тоня против всех"
Фото © Twitter / DUMBASSPHILLIE
"Где-то даже писали, что, когда Стивен Хокинг смотрел Эдди Редмейна во "Вселенной Стивена Хокинга", он думал, что в некоторых моментах смотрит реальные записи с собой"
"Тэрон Эджертон заслуживает премию "Оскар" за роль Элтона в "Рокетмене"
Фото © Twitter / sadovsj
"Гвилим Ли в роли Брайана Мэя в "Богемской рапсодии". Буквально как один и тот же человек"
Фото © Twitter / hereitswabisabi
"Зак Эфрон в роли Теда Банди! Создатели фильма "Красивый, плохой, злой" едва ли смогли бы выбрать более подходящего актёра"
Фото © Twitter / AutumnWereWolf
"Эмма Коррин в роли принцессы Дианы. Сериал "Корона"
Фото © Twitter / kvnajcde
"Съёмки фильма "Гуччи". Леди Гага и Адам Драйвер в ролях Патриции Реджиани и Маурицио Гуччи"
Фото © Twitter / thegagasource_
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