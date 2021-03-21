15 актёров, настолько вошедших в образ, что никто не сможет их отличить от "оригинала"

"Марго Робби, исполняющая Шарон Тейт в фильме "Однажды в Голливуде", была просто... муа!"

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"Фильм "Того" 2019-го. Уиллем Дефо в роли Леонарда Сеппалы"

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"Весь актёрский состав "Убийства Джанни Версаче". Почему они так сильно похожи?"

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"Дэвид Теннант в роли Денниса Нильсена. Мини-сериал "Дес"

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"Тоня Хардинг в исполнении Марго Робби была чертовски хороша в фильме "Тоня против всех"

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"Где-то даже писали, что, когда Стивен Хокинг смотрел Эдди Редмейна во "Вселенной Стивена Хокинга", он думал, что в некоторых моментах смотрит реальные записи с собой"

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"Тэрон Эджертон заслуживает премию "Оскар" за роль Элтона в "Рокетмене"

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"Гвилим Ли в роли Брайана Мэя в "Богемской рапсодии". Буквально как один и тот же человек"

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"Зак Эфрон в роли Теда Банди! Создатели фильма "Красивый, плохой, злой" едва ли смогли бы выбрать более подходящего актёра"

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"Эмма Коррин в роли принцессы Дианы. Сериал "Корона"

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"Съёмки фильма "Гуччи". Леди Гага и Адам Драйвер в ролях Патриции Реджиани и Маурицио Гуччи"

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