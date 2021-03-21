Девушке передали жалобу на слишком громкие звуки секса, но после операции ей точно не до этого

Это довольно деликатный вопрос, но меня попросили связаться с вами, поскольку вы беспокоите своих соседей звуками сексуального характера, которые они отчётливо слышат каждый день. Утром и вечером. <...> Они все будут очень благодарны, если вы сможете подложить что-нибудь между изголовьем кровати и стеной и издавать меньше шума, поскольку они находят это чрезвычайно неловким.

Как вы можете догадаться, мне не доставляет никакого удовольствия посылать это письмо, но предполагаю, что вы даже не подозреваете, что вас могут слышать.

Если вы решите связаться со мной, пожалуйста, не медлите