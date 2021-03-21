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Категорий: 18

Девушке передали жалобу на слишком громкие звуки секса, но после операции ей точно не до этого

Остаётся выяснить, кто же реальный виновник неловких звуков.

21 марта 2021, 06:00

Фото © Twitter / Delirious_Dater

Недавно жительница Сассекса, Англия, нашла в своём почтовом ящике весьма странную записку. В письме, подписанном управляющим дома, говорится, что соседи изрядно устали от звуков "сексуального характера". Они просят девушку быть потише и, наконец, положить что-то между кроватью и стеной, а то стук мешает "утром и вечером", пишет The Sun.

Фото © Twitter / Delirious_Dater

Фото © Twitter / Delirious_Dater

Это довольно деликатный вопрос, но меня попросили связаться с вами, поскольку вы беспокоите своих соседей звуками сексуального характера, которые они отчётливо слышат каждый день. Утром и вечером. <...> Они все будут очень благодарны, если вы сможете подложить что-нибудь между изголовьем кровати и стеной и издавать меньше шума, поскольку они находят это чрезвычайно неловким.

Как вы можете догадаться, мне не доставляет никакого удовольствия посылать это письмо, но предполагаю, что вы даже не подозреваете, что вас могут слышать.

Если вы решите связаться со мной, пожалуйста, не медлите

Перевод записки

Хотела бы героиня этого материала, чтобы обвинения были обоснованными, но ни о каких "звуках сексуального характера" не может идти и речи. Всего две недели назад девушка вернулась домой после серьёзной операции. Да и никакого изголовья у её кровати нет. Получив записку, девушка отправила её снимок маме, которая тут же опубликовала его в своём твиттер-аккаунте Delirious_Dater.

Героиня материала (справа) с мамой, сестрой и племянницей. Фото © Twitter / Delirious_Dater

Героиня материала (справа) с мамой, сестрой и племянницей. Фото © Twitter / Delirious_Dater

Твит мамы девушки привлёк внимание тысяч пользователей соцсети. Многие из них были в шоке после прочтения несуразного письма

"Если вы решите связаться со мной"... Если вы уже утомили своего партнёра, пожалуйста, позвоните мне :D

robot_2021

Блестяще! Напоминает мне время, когда наши соседи в Шордиче написали письмо, в котором говорилось, что вечеринки у нас проходят так часто, что следует получить лицензию на общественные развлечения, чтобы мы могли брать деньги за вход

Disgruntledcom2

Пора проявить немного такта.

После такого я бы положила всем соседям упаковку берушей и визитку агентства знакомств в их почтовые ящики

Lordaxminister

Однако сама получательница письма не расстраивается. По словам матери, девушка сохранит обращение и даже поставит его в рамочку, чтобы каждый день наслаждаться "былыми временами".

Мама наводила порядок в подвале и нашла 20-летнюю записку с неожиданным признанием от её дочки

Мама наводила порядок в подвале и нашла 20-летнюю записку с неожиданным признанием от её дочки

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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