Путин на совещании обсудит вопрос наращивания производства вакцин
Также глава государства встретится с лауреатами Президентской премии для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства для детей.
Фото © ТАСС / Никольский Алексей
Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведёт совещание, на котором будет затронут вопрос наращивания производства вакцин. Кроме того, перед этим будут объявлены имена лауреатов премий для молодых деятелей культуры и премий в области литературы и искусства для детей. Не исключена встреча с ними главы государства. О расписании президента сообщает телеканал "Россия-1".
В связи с неспокойной международной обстановкой, в частности, кризисом отношений с США, не исключены и другие события, отметил ведущий программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин.
А эти выходные Владимир Путин в компании главы Минобороны Сергея Шойгу проводит в Сибири. Как ранее сообщал Лайф, глава государства и министр прокатились по тайге на вездеходе, а также пообедали на свежем воздухе. Кроме того, Шойгу показал Путину свою мастерскую резьбы по дереву. Фотографии и видео из этой поездки уже опубликованы.
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