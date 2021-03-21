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Российские сноубордисты завоевали Кубок мира в командном параллельном слаломе — видео

Софья Надыршина и Дмитрий Логинов стали первыми на последнем этапе.

21 марта 2021, 11:30

Сборная России по сноуборду впервые в истории выиграла общий зачёт Кубка мира в командных соревнованиях в параллельном слаломе, одержав победу на заключительном этапе, который проходит в немецкой общине Берхтесгаден.

В решающем заезде Софья Надыршина и Дмитрий Логинов на 0,36 секунды опередили команду Швейцарии. Замкнула тройку сборная Германии.

По ходу сезона в этой дисциплине прошло две гонки. В первой на январском этапе в Австрии сборная России заняла третье место и по сумме двух гонок впервые в истории завоевала Кубок мира, набрав 160 очков. Второй стала Австрия (150), третьей — Швейцария (125).

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Ранее Лайф сообщал, что женская сборная России по биатлону потеряла максимальную квоту на Кубке мира.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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