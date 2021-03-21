Российские сноубордисты завоевали Кубок мира в командном параллельном слаломе — видео
Софья Надыршина и Дмитрий Логинов стали первыми на последнем этапе.
Watch Sofia Nadyrshina and Dmitry Loginov wrap up the FIS Snowboard Alpine World Cup season on a high by taking a historic first ever victory for Russia in today’s mixed team event in Berchtesgaden 👊 pic.twitter.com/7BMlc7BZ9V— fissnowboard (@fissnowboard) March 21, 2021
Сборная России по сноуборду впервые в истории выиграла общий зачёт Кубка мира в командных соревнованиях в параллельном слаломе, одержав победу на заключительном этапе, который проходит в немецкой общине Берхтесгаден.
В решающем заезде Софья Надыршина и Дмитрий Логинов на 0,36 секунды опередили команду Швейцарии. Замкнула тройку сборная Германии.
По ходу сезона в этой дисциплине прошло две гонки. В первой на январском этапе в Австрии сборная России заняла третье место и по сумме двух гонок впервые в истории завоевала Кубок мира, набрав 160 очков. Второй стала Австрия (150), третьей — Швейцария (125).
Ранее Лайф сообщал, что женская сборная России по биатлону потеряла максимальную квоту на Кубке мира.
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