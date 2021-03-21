Самогонный аппарат взорвался и разнёс квартиру в Петербурге, есть пострадавшие
В жилище выбиты стёкла, на кухне частично обгорели стены.
Фото © ТАСС / Роман Пименов
В Санкт-Петербурге в одной из квартир в районе Колпино взорвался самогонный аппарат, пострадало четыре человека, среди которых маленький ребёнок. Об этом сообщает портал 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.
Отмечается, что инцидент случился на Пролетарской улице. В квартире, где и произошёл взрыв, оказались выбиты стёкла, частично обгорели стены на кухне. Пострадавшие получили ожоги. В частности, госпитализирован трёхлетний ребёнок с ожогами 15% поверхности тела.
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Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее Лайф рассказывал о взрыве в подмосковных Химках. Всё случилось в девятиэтажном доме около 11 утра 19 марта. Позднее очевидцы рассказали подробности инцидента. По предварительной версии, причиной происшествия стал взрыв газа. Лайф публиковал видео изнутри разрушенной многоэтажки.
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