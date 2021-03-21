Путин — о возвращении Крыма "в родную гавань": Говорит об укреплении России

Владимир Путин назвал восстановление России как единого централизованного государства ключевой вехой последних двух десятилетий. По его словам, воссоединение Крыма с РФ — это историческое событие, свидетельствующее об укреплении государства изнутри. Об этом президент заявил в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Главная веха — это собирание, восстановление России как единого централизованного государства. В конце 90-х мы подошли к опасной черте, за которой нас могло ожидать что угодно. Но благодаря терпению, трудолюбию и мужеству нашего народа мы смогли преодолеть эти трудности, удержать, восстановить страну, а затем восстановить и её экономику", — сказал Путин.

По мнению российского лидера, экономические показатели 20-летней давности кардинально отличаются от нынешних. Как отметил глава государства, самое главное, что было сделано, — восстановление социальной сферы, доходов, благополучия граждан.

"Что касается возвращения Крыма и Севастополя "в родную гавань", то это, конечно, очень яркое событие. Историческое, без всякого преувеличения, событие. И это результат укрепления нашего государства изнутри", — заключил Путин.

Ранее Владимир Путин объяснил, почему Крым является сакральным местом. Президент отметил, что именно на этой земле принял крещение князь Владимир и это событие превратило её в колыбель формирования духовного единства всех россиян.

Напомним, что история российского Крыма насчитывает не одну сотню лет. Более 230 лет назад русско-австрийский отряд под командованием Александра Суворова одержал победу над значительно превосходившим его по численности турецким войском в сражении при Рымнике, что позволило закрепить Северное Причерноморье и Крым в составе России. 9 апреля 1783 года Екатерина II подписала высочайший манифест "О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу". Крымский референдум 2014 года продолжил события тех дней, подтвердив историческую принадлежность полуострова России: за воссоединение проголосовало более 96% жителей полуострова. Однако власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования.

Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

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