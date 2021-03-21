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Шойгу показал Путину свою мастерскую резьбы по дереву во время отдыха в тайге

Глава государства и министр обороны также прокатились на вездеходе.

21 марта 2021, 11:03
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Шойгу показал Путину свою мастерскую резьбы по дереву во время отдыха в тайге. Видео © LIFE

Министр обороны РФ Сергей Шойгу показал президенту России Владимиру Путину свою мастерскую, где он занимается резьбой по дереву. Экскурсию он провёл во время совместного отдыха в Сибири.

  • Фото © kremlin.ru
    Фото © kremlin.ru
  • Фото © kremlin.ru
    Фото © kremlin.ru
  • Фото © kremlin.ru
    Фото © kremlin.ru
  • Фото © kremlin.ru
    Фото © kremlin.ru
  • Фото © kremlin.ru
    Фото © kremlin.ru
  • Фото © kremlin.ru
    Фото © kremlin.ru
  • Фото © kremlin.ru
    Фото © kremlin.ru
  • Фото © kremlin.ru
    Фото © kremlin.ru

Фото © kremlin.ru

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Российский лидер оценил различные статуэтки, сделанные Шойгу, и заготовки для будущих произведений искусства. Глава государства и министр прокатились по тайге на вездеходе, а также пообедали на свежем воздухе.

Гуляют и катаются на вездеходе: Песков рассказал, как Путин и Шойгу отдыхают в тайге

Гуляют и катаются на вездеходе: Песков рассказал, как Путин и Шойгу отдыхают в тайге

Напомним, Владимир Путин после выступления на праздничном концерте в честь седьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией рассказал, что на выходные собирается поехать отдохнуть в тайгу. Российский лидер любит бывать на природе — например, в 2019 году он отдыхал в тайге в преддверии своего дня рождения. Тогда компанию ему также составил Сергей Шойгу.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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