Шойгу показал Путину свою мастерскую резьбы по дереву во время отдыха в тайге
Глава государства и министр обороны также прокатились на вездеходе.
Шойгу показал Путину свою мастерскую резьбы по дереву во время отдыха в тайге. Видео © LIFE
Министр обороны РФ Сергей Шойгу показал президенту России Владимиру Путину свою мастерскую, где он занимается резьбой по дереву. Экскурсию он провёл во время совместного отдыха в Сибири.
Российский лидер оценил различные статуэтки, сделанные Шойгу, и заготовки для будущих произведений искусства. Глава государства и министр прокатились по тайге на вездеходе, а также пообедали на свежем воздухе.
Напомним, Владимир Путин после выступления на праздничном концерте в честь седьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией рассказал, что на выходные собирается поехать отдохнуть в тайгу. Российский лидер любит бывать на природе — например, в 2019 году он отдыхал в тайге в преддверии своего дня рождения. Тогда компанию ему также составил Сергей Шойгу.
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