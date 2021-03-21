Скопинский маньяк и няня с шизофренией: нужна ли в России смертная казнь и как тюрьма меняет осуждённых

Согласно результатам опроса ВЦИОМа, 2% россиян хотели бы отменить мораторий на смертную казнь. К такому результату привели громкие судебные дела и выход на свободу опасных преступников, поделился мнением ответственный секретарь Совета по правам человека при Президенте РФ (СПЧ) Александр Точенов. Но, несмотря на жестокие преступления, в России можно обойтись более гуманными методами, считает криминалист Михаил Игнатов.

— Функция государства наказывать, а не лишать жизни. Поэтому я считаю казнь негуманным наказанием. Стоит учесть, что никто не застрахован от судебных ошибок. Существует немало случаев, когда человека приговаривали к смертной казни, лишали жизни, а спустя время после пересмотра дела он оказывался невиновен. Конечно, его реабилитируют посмертно, но от этого никому легче не станет. А если казнённый был бы жив и отбывал наказание в колонии для пожизненно осуждённых, то после пересмотра дела вышел бы на свободу, — рассказал Лайфу Михаил Игнатов.

При этом, когда речь заходит о громких преступлениях, маньяки, педофилы или насильники, которые совершили их, вызывают общественную ненависть. Криминалист объяснил, что желание растерзать преступника называется состоянием аффекта. Он считает, что казнить таких людей не нужно, но изолировать от общества навсегда надо путём пожизненного лишения свободы.

Фото © Shutterstock

— Таких людей надо помещать либо в психиатрические клиники закрытого типа, где проводится интенсивный курс лечения (но выдержать такой курс может далеко не каждый), либо в колонии для пожизненно осуждённых. Я считаю, что в нашем государстве такие колонии надо развивать, — заявил криминалист.

Кандидат психологических наук Николай Дворянчиков также считает, что введение смертной казни не остановит других людей от совершения преступления. По его мнению, более эффективная мера наказания для преступника — пожизненное заключение.

— Жизнь современного человека так концентрированна, так разнообразна, что страшнее навсегда лишиться свободы выбора, возможности определять свою судьбу, лишиться тех благ, которые существуют в современном обществе. Полная социальная изоляция забирает у человека самое дорогое, что у него есть, — это годы жизни, — говорит Николай Дворянчиков.

Он отметил, что вместо казни есть более современные методы наказания преступников — технологии слежения. Они позволяют жёстче контролировать особо опасных преступников, отбывших наказание. Даже после тюрьмы бывший заключённый может быть ограничен в своей свободе.

Фото © Shutterstock

Что касается преступников с психическими отклонениями, то в рамках системы принудительного медицинского лечения человек проходит каждые полгода проверку. С её помощью врачам удаётся понять, насколько меньше пациент стал опасен для общества и насколько здоровым стал психически.

— Те меры, которые применяются к таким пациентам, очень серьёзные. Человеку, у которого нет прогресса, может грозить пожизненное заключение в интернат для душевнобольных, — добавил психолог.

Кроме того, по словам криминалиста Михаила Игнатова, тюрьма — это не просто изоляция от общества, а исправительное учреждение, которое способно изменить человека. Он подчеркнул, что любого человека могут исправить труд и разъяснительные мероприятия. Специалист также заявил, что исправительные учреждения созданы для того, чтобы в первую очередь изолировать человека, совершившего преступление, а во-вторых — создать ему такие условия, чтобы он перевоспитался и после выхода на свободу вспоминал это время как страшный сон.

Авторы