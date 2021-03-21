Эхо постельной войны: 5 распространённых психологических травм, связанных с сексом

Страх боли

Боязнь боли во время секса — распространённая проблема. С этой травмой часто сталкиваются девушки после первого интимного контакта, который зачастую бывает очень болезненным ввиду женской физиологии. С данной проблемой могут помочь разговоры с уже опытными женщинами, например с мамой или старшей сестрой. Но порой боли боятся и взрослые люди, причиной тому может стать всего один неудачный контакт. Психотерапевт Анна Таипова отмечает, что грубое отношение, причинение боли во время секса или неудачные движения партнёра могут травмировать человека. И в дальнейшем у него появится страх, что это повторится.

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— Например, партнёр решил попробовать во время секса какие-то БДСМ-техники, но предварительно об этом не было договорённости. В таком случае причинение боли может стать шоковой травмой. Если это не обсудить после интима и не сказать честно: "Мне сейчас было неприятно, давай больше не будем такое практиковать", — то в дальнейшем может снизиться влечение к партнёру, а это приведёт к ссорам и проблемам в отношениях, — добавила психотерапевт.

Страх насилия

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Любое действие, совершённое против воли человека, может травмировать его психику. В детстве многих людей заставляли есть кашу через силу — во взрослом возрасте и мужчины, и женщины понимают всю пользу данного блюда, но некоторые из них заставить себя есть манку или овсянку так и не могут.

С близостью ситуация схожая: если партнёр требует секса или применяет насилие, то искреннее желание заняться сексом у второго человека в дальнейшем может так и не возникнуть.

— Если у мужчины или женщины был травмирующий опыт, связанный с насилием в детстве, то в этом случае всё ещё сложнее. И без помощи специалиста проблему не решить. Поскольку интимный контакт в юном возрасте, как правило, случается без согласия ребёнка, в жёсткой форме и очень болезненно, нет ничего удивительного в том, что после пережитого человек не хочет секса, когда вырастает, — говорит психолог Юлия Гальцева.

Неуверенность в себе

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Отказ партнёра от близости, измена, оскорбления, унижения и другое негативное поведение могут привести к тому, что человек перестанет себе нравиться, а значит, не сможет раскрываться ни во время интима, ни в обычной жизни.

По словам психологов, проблема неуверенности и нелюбви к себе очень остро стоит в современном мире. Поскольку загнанность на работе, резкие высказывания партнёров и неумение признаваться себе в своих желаниях приводят к тому, что человек "не хочет сам себя".

— Зачастую неуверенные в себе люди очень стараются в постели. И не заботятся о своём удовольствии. Это и самому процессу мешает, и загоняет партнёра в неудобную ситуацию, ведь он тоже хочет, чтобы всем было хорошо, — говорит Юлия Гальцева.

Непринятие себя

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"Ты толстая", "фригидная", "у тебя маленький", "мой бывший мог лучше"... Какие только обидные фразы не говорят друг другу любовники! Иногда специально, чтобы задеть больнее во время ссоры, иногда случайно, как бы в шутку, как бы между делом. Но осадочек остаётся.

Из-за этого не только либидо снижается, но и в зеркало на себя смотреть не захочется. По словам Анны Таиповой, решить такую проблему может только честный разговор, в котором уязвлённый человек может рассказать, что именно его задело и почему из-за этого возникают проблемы.

Сбой желания

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Беспорядочные половые связи — это зачастую следствие травм, которые человек получил. Возможно, он видел в детстве, как кто-то из его родителей активно пытался наладить свою личную жизнь, и это отразилось на его психике. Либо в подростковом возрасте человек получил отказ от объекта своего вожделения и в дальнейшем решил доказать себе и "обидчику", что он востребован и популярен.

Асексуальность, то есть отказ от интима, сложно назвать психологической травмой. Но всё-таки психологи считают, что тотальное нежелание близости — это сбой в организме, который мог быть спровоцирован детскими травмами или нарушениями в эндокринной системе.

Также неудачный сексуальный опыт, в котором партнёр открыто выразил недовольство интимом, мог спровоцировать желание "наверстать упущенное" или, наоборот, отбить либидо. Если слишком активная половая жизнь или её отсутствие становится проблемой и мешает построить крепкие отношения, стоит обратиться к специалисту.

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