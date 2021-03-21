Привившийся "Спутником V" глава МИД Венгрии рассказал о применении в стране российской вакцины

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, привившийся от коронавируса российским препаратом "Спутник V", в интервью телеканалу RT заявил, что вопрос вакцины не имеет отношения к государственной идеологии, так как речь идёт о спасении жизни людей.

"Я не врач и не вирусолог, я просто экономист и имею дело с политикой. Всеми вопросами пусть лучше занимаются специалисты. И венгерские специалисты — венгерский национальный регулятор — одобрили разрешение экстренного применения "Спутника V", поэтому беспокоиться мне было не о чем", — заявил Сийярто.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в Венгрии вопрос вакцины не связан с идеологией, так как "речь идёт о спасении жизни". По его словам, серьёзная ошибка, которую допустили в других странах Европы, заключалась в том, что вакцинации придали идеологический характер.

"Сейчас всё больше и больше западноевропейских лидеров открыто говорят о необходимости добавить "Спутник V" в список одобренных вакцин", — отметил Сийярто.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

Авторы