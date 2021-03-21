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Британия построит корабль для защиты подводных кабелей от российских подлодок

Ожидается, что его введут в строй уже в 2024 году.

21 марта 2021, 12:50
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Военно-морские силы Великобритании в ближайшие годы получат новый корабль для многоцелевого наблюдения, одной из задач которого будет защита подводных оптоволоконных кабелей от российских подлодок. Об этом в программе вещательной корпорации Би-би-си "Шоу Эндрю Марра" заявил глава Минобороны королевства Бен Уоллес.

"Кабели — часть ключевой национальной инфраструктуры, они невероятно важны. Именно поэтому наши противники и Россия, безусловно, проявляют повышенный интерес к этим кабелям, идущим не только в Соединённое Королевство, но и к Европейскому континенту", — заявил британский министр.

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По его словам, новый корабль будет оснащён современными датчиками и подводными дронами, которыми можно будет управлять дистанционно. Также с их помощью можно будет заниматься не только разведкой, но и наблюдением за военными операциями в Арктике, которая "становится всё более оспариваемой территорией", отметил Уоллес.

Ожидается, что новый корабль, экипаж которого составит 15 человек, будет готов уже к 2024 году.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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