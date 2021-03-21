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Молодая сёрфингистка погибла от удара молнии во время тренировки

Девушка мечтала об Олимпиаде в Токио.

21 марта 2021, 12:41
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Сальвадоре 22-летняя сёрфингистка Кэтрин Диас Эрнандес погибла от удара молнии во время тренировки. Об этом сообщает AP.

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Несчастный случай произошёл 19 марта на одном из пляжей на юге страны. Молодая спортсменка в момент удара молнии находилась в воде. Отмечается, что прибывшие на место трагедии медики лишь констатировали смерть девушки — она скончалась мгновенно. Погибшая Кэтрин была сестрой президента Федерации сёрфинга Сальвадора Хосе Диаса. Спортсменка готовилась к крупному квалификационному турниру на Олимпиаду в Токио, который пройдёт в Сальвадоре в конце мая.

Решение о включении сёрфинга в олимпийскую программу было принято на 129-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК), которая состоялась в августе 2016 года. Ближайшие соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа текущего года.

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Напомним, что Олимпиада в Токио пройдёт без иностранных болельщиков. Всем тем, кто уже купил билеты, вернут деньги.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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