Сёрфер оседлал волну в феврале и сильно пожалел об этом, увидев на селфи, во что превратилась борода
Когда речь заходит о сёрфинге, в голове всплывают летние картины с раскалённым песком на берегу и тёплой водой. Однако настоящие любители доски ловят волны и в минус. Какие у хобби последствия — в материале ниже.
Американец YonomellamoJavier живёт в центральной части Штатов, поэтому никогда даже не думал о том, чтобы заняться сёрфингом: кататься просто негде, думал он. Каково же было его удивление, когда он узнал, что на озере Мичиган, неподалёку от его города, регулярно собираются сёрферы. Поддавшись на уговоры знакомых, парень купил всё необходимое и отправился ловить волну, несмотря на то что на улице был февраль. Результат вполне ожидаемый.
Забудь про арктический холод и иди сёрфить на озеро, говорили они. Будет весело, говорили они
Фото © Reddit / YonomellamoJavier
По одному снимку YonomellamoJavier понятно, что парень изрядно замёрз. Борода полностью покрылась толстым слоем льда, а со лба свисают сосульки. Но с парнем всё хорошо, здоровый цвет лица — тому доказательство. По его словам, костюм защищает от переохлаждения, поэтому он может без проблем пробыть на волнах от часа до четырёх. Самая большая проблема — снять после этого снаряжение.
Даже в тёплый день вылезать из костюма — то ещё "развлечение". <...> Иногда даже кажется, что сам сёрфинг и всё такое требует меньше физподготовки, чем снятие формы. В тот день я даже не пытался его снять, а сразу поехал на стоянку для грузовиков, где есть душ. Молния тоже была замороженной, поэтому я поливал всё горячей водой, пока лёд не растаял
Когда парень опубликовал свою замороженную фотографию на Reddit, она тут же стала вирусной. Менее чем за сутки её оценило порядка 20 тысяч человек. Многие даже начали сомневаться, что кто-то по собственному желанию будет выходить на улицу в такой холод, а тут ещё и в воду лезут.
Я так понимаю, было довольно трудно? Или нет?
Даже если для вас это развлечение, я бы всё равно остался дома...
Если честно, мне это даже не кажется забавным... Может, просто ждать лета или что-то типа того?
WOW-news
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