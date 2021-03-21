Родственники виноваты сами: в "Почта банке" объяснили ситуацию с пенсионеркой, посетившей отделение на носилках
Там заявили, что родным женщины предлагали решить вопрос гораздо проще, но те поступили по-своему.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Как сообщалось ранее, в городе Энгельсе (Саратовская область) родственники принесли лежачую пенсионерку в банк на носилках. Как пояснили родные женщины, судебные приставы заблокировали банковскую карту, на которую приходит её пенсия, из-за долга по кредиту её сына, погибшего пять лет назад. Так, понадобилась справка о том, что именно на эту карту поступает пенсия, а для этого нужно было пройти процедуру подтверждения личности. При этом в самом банке им якобы отказали в выезде специалиста на дом, хотя на сайте компании такая услуга заявлена. PR-директор "Почта банка" Ольга Очеретина в разговоре с Лайфом рассказала, что действия организации были полностью законными и соответствовали установленным правилам.
Прежде всего своё недовольство в связи с данной ситуацией выразил замглавы администрации Энгельсского района по социальной сфере Иван Дзюбан.
"Ситуацию, произошедшую в энгельсском отделении АО "Почта банк", считаю недопустимой. Знаю, что Центр социального обслуживания выделил для пенсионерки спецтранспорт. Я уже связался с родственниками и готов оказать им всестороннюю поддержку. Но подобное халатное отношение со стороны сотрудников банка возмутительно. Сегодня, живя в век коммуникаций, пройдя острый период изоляции в пандемию, мы, к сожалению, сталкиваемся с подобными случаями. Мы понимаем, что безопасность и сохранность данных превыше всего, но существуют нормы морали", — сказал Дзюбан.
Как объяснила нам Ольга Очеретина, родственники женщины могли решить проблему с выпиской по её финансовому счёту двумя способами: прийти в банк с нотариально заверенной доверенностью или же установить мобильное приложение, в котором есть вся необходимая информация. Однако родные пенсионерки пошли третьим, отнюдь не гуманным путём — принесли тяжелобольную женщину в отделение.
"Несколько дней назад в банк обратилась женщина, представившись дочерью пенсионерки, и запросила информацию о движении средств по счёту матери. При этом нотариальной доверенности, чтобы представлять интересы пожилого человека, у девушки не было. "Почта банк" не даёт информацию третьим лицам о финансах их родственников. По законодательству банк имеет право предоставлять информацию по счёту только клиенту и только после подтверждения его личности. Это делается для предотвращения мошенничества", — пояснила Очеретина.
По словам представительницы банка, в связи с тем, что клиентка по состоянию здоровья не могла самостоятельно явиться для подтверждения личности, сотрудница компании предложила дочери пожилой женщины способы решения этой ситуации, описанные выше. При этом PR-директор отметила, что идентификация клиента с выдачей справки на бланке не осуществляется на дому из-за технических ограничений. В итоге вместо того, чтобы воспользоваться одним из предложенных вариантов, родственники пенсионерки решили подвергнуть риску её здоровье.
"Кнопка вызова сотрудника в отделении банка в полной исправности, но звуковой сигнал раздаётся только внутри отделения. В произошедшей ситуации сотрудник банка отреагировал на вызов и вышел к клиенту в течение одной минуты. Мы готовы всегда идти навстречу нашим клиентам и надеемся, что больше никто не будет так поступать со своими родными", — заключила Очеретина.
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А ранее Лайф писал, что женщина-инвалид потеряла сына при взрыве в химкинской многоэтажке. В момент трагедии она вышла за продуктами, а дома остался её сын, который работал за компьютером.
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