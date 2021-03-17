Ничего святого: как мошенники обманывают пенсионеров на "доплатах от государства"

Многие пенсионеры, в том числе и весьма преклонного возраста, освоили компьютер и Интернет: общаются в соцсетях с родственниками и друзьями, читают новости. Злоумышленники этим пользуются. Взламывают страницы, пишут фейковые сообщения и крадут личные данные пожилых людей, чтобы получить доступ к их сбережениям.

По данным исследования Mediascope, половина россиян в возрасте 55 лет и старше хотя бы раз в месяц пользуется Интернетом. В 2020 году аналитическое агентство GfK также выяснило, что наибольший прирост интернет-пользователей показали группы старшего поколения: от 50 до 64 лет (с 63 до 66%) и старше 65 лет (с 26 до 36%).

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Раиса из Челябинска освоила компьютер в 75 лет на специальных курсах для пожилых людей. Зарегистрировалась в "Одноклассниках" и во "ВКонтакте" и на протяжении пяти лет активно общалась со старыми знакомыми, находила интересные рецепты и читала новости о выплатах для пенсионеров и принятии новых законов в России.

— Я знала, что какие-то выплаты положены пенсионерам в связи с пандемией, но кому и в каком размере, не запомнила. Вечером мне написала соседка по даче в "Одноклассниках", что ей пришли 5000 от президента, и сказала, что может проверить, перечислены ли мне эти деньги, — рассказывает Раиса.

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У пенсионерки нет смартфона, поэтому зайти в онлайн-банк и проверить начисления она не могла. "Соседка" попросила Раису написать номер банковской карты и номер мобильного телефона. Затем на сотовый пришло СМС-сообщение с кодом, и "соседка" велела написать и его тоже.

Через пять минут переписка исчезла — отправитель всё подчистил. А ещё через некоторое время Раисе позвонила та самая знакомая по даче и сообщила, что её страницу в соцсетях взломали, никаких выплат она не получала и тем более не знает, как смотреть информацию о выплатах других людей.

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— Хорошо, что несколько дней назад я сняла небольшую сумму с карты и положила на сберегательный счёт. Но все мои "похоронные" накопления с карты исчезли. 106 тысяч рублей мошенники украли. В банке говорят, что их вывели на какой-то электронный кошелёк, а в полиции сказали, что отследить злоумышленников невозможно, но заявление я всё-таки написала, — говорит пенсионерка.

Юрист Кирилл Цветов отметил, что в современной практике онлайн-преступников отыскивают крайне редко, очень часто они находятся не на территории России либо уже отбывают срок за свои преступления, но продолжают заниматься мошенничеством по Сети.

— К сожалению, преступники активно обрабатывают именно пожилых людей, которые склонны всему доверять и плохо разбираются в современных технологиях. Взломать страницу подруги какой-нибудь бабушки и под её именем развести старушку на пенсию как минимум или что-то серьёзнее труда им не составляет. Шанс на восстановление справедливости и возврат средств есть, но он крайне мал, — добавил юрист.

Сейчас картой 80-летняя пенсионерка старается не пользоваться: получает пенсию и сразу снимает деньги через банкомат. Онлайн-системам она больше не доверяет. И в соцсетях старается поменьше общаться, а если пишет кто-то из старых знакомых, то спрашивает номер мобильного телефона, звонит собеседнику и уточняет: он ли это на самом деле.

Вредоносная ссылка

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На днях руководитель проекта ОНФ "За права заёмщиков" Евгения Лазарева в беседе с РИА "Новости" рассказала ещё об одном способе обмана пожилых людей — рассылке СМС с информацией о поступлении "бонуса от государства" , в которых нужно перейти по ссылке на сайт-подделку официальных ресурсов. Там пенсионер оставляет свои личные данные и реквизиты, а затем лишается своих сбережений.

Такие схемы применяются не только к пенсионерам, но и к многодетным семьям, и к инвалидам — мошенники активно используют "карантинные выплаты" как прикрытие для своих махинаций.

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Психотерапевт Юлия Гальцева отметила, что за пожилыми людьми в Интернете их близким людям нужно следить так же, как за детьми. Доверчивость и невнимательность многих пенсионеров может стать причиной проблем со здоровьем и кражи сбережений.

— Родители, как правило, контролируют, на какие паблики подписаны их дети и с кем они общаются в соцсетях. Такую же заботу следует проявлять и к пожилым родственникам. Им сложно адаптироваться к быстро меняющемуся миру. К тому же многие до сих пор живут по советским устоям и верят людям, которые представляются правоохранителями, банковскими служащими или соцработниками. Также стоит почаще рассказывать пенсионерам о мошеннических уловках, на которые они могут попасться, только так их можно уберечь от злоумышленников и переживаний, — добавила психотерапевт.

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