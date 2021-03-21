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Регион
Опубликовано 21 марта 2021, 13:20

В Тольятти трое подростков льдом затушили Вечный огонь в парке Победы — видео

Сейчас устанавливают личности этих людей.

В Тольятти трое подростков затушили Вечный огонь в парке Победы. Видео © Соцсети

В Тольятти полицейские разыскивают злоумышленников, которые в минувшую субботу, 20 марта, затушили Вечный огонь в парке Победы. В совершении правонарушения подозреваются трое подростков, действия которых запечатлели камеры наблюдения.

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На кадрах записи, опубликованной в соцсетях, видно, как трое школьников кидают какой-то предмет на пламя. Затем огонь гаснет, а подростки сбегают с места происшествия. Как рассказал источник Лайфа, предположительно, дети бросали в пламя лёд.

Отмечается, что среди подростков, скорее всего, было три девочки, личности которых пока не установлены. Правоохранители отправили ориентировки в местные школы. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

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В Приморье неизвестные разрисовали памятник героям Великой Отечественной войны

К сожалению, подобные случаи вандализма не единичны. Например, несколько дней назад в Татарстане дети сожгли памятник Воину-освободителю. Прибывшие спасатели огонь потушили, однако монумент спасти не удалось — от него остался лишь металлический каркас. Как выяснили полицейские, памятник испортили четыре школьника в возрасте от девяти до 11 лет. Теперь их родители будут отвечать за содеянное.

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Наталья Демьянова
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