В Тольятти трое подростков льдом затушили Вечный огонь в парке Победы — видео

Сейчас устанавливают личности этих людей.

В Тольятти трое подростков затушили Вечный огонь в парке Победы. Видео © Соцсети

В Тольятти полицейские разыскивают злоумышленников, которые в минувшую субботу, 20 марта, затушили Вечный огонь в парке Победы. В совершении правонарушения подозреваются трое подростков, действия которых запечатлели камеры наблюдения.

На кадрах записи, опубликованной в соцсетях, видно, как трое школьников кидают какой-то предмет на пламя. Затем огонь гаснет, а подростки сбегают с места происшествия. Как рассказал источник Лайфа, предположительно, дети бросали в пламя лёд.

Отмечается, что среди подростков, скорее всего, было три девочки, личности которых пока не установлены. Правоохранители отправили ориентировки в местные школы. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.