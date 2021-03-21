"Не вызывают бесплодия и не заразят": Учёные опровергли популярные мифы о вакцинах от коронавируса

При вакцинации препаратами от коронавирусной инфекции не существует риска развития бесплодия, кроме того, в самой вакцине нет такого количества CoViD-19, из-за которого пациент мог бы заразиться инфекцией. Об этом рассказал молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени М.В. Ломоносова Максим Скулачёв.

"В существующих одобренных вакцинах есть маленький фрагмент вируса, один его ген, даже половинка этого гена. Конечно, никакой коронавирусной инфекции это дать не может", — приводит его слова RT.

Специалист также назвал полной ересью информацию о риске бесплодия при вакцинации, заметив, что ни один препарат не вызовет этого.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заметил, что каждая компания при регистрации вакцины действует по международному протоколу, вследствие чего препараты являются эффективными и безопасными.

Ранее иммунолог Владислав Жемчугов развенчал популярные мифы об антителах к коронавирусу.

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