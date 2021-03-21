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"Дарю розу Егорке": Тимати передумал закрывать шоу "Холостяк" после скандала со "слитым" финалом

Рэпер извинился за то, что задел чувства зрителей проекта.

21 марта 2021, 13:41
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CMrhaIjn8Q0/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">timatiofficial</a></p>

Фото © Instagram / timatiofficial

Рэпер Тимати изменил своё решение о закрытии шоу "Холостяк" и сообщил, что уже сегодня в эфир выйдет вторая серия проекта, однако с несколько изменённым названием.

"Я прошу прощения за то, что вчера задел чувства тех, кто смотрел, болел и поддерживал меня с первого выпуска! Вас оказалось в несколько миллионов раз больше всех возмущавшихся. Поэтому я возвращаю шоу обратно в эфир!" — написал Тимати в "Инстаграме".

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Музыкант уточнил, что вторая серия выйдет уже 21 марта в 19:00 (мск) на телеканале ТНТ. Однако проект теперь называется "Двойной холостяк". Он также оставил язвительный комментарий в адрес тех, кто критиковал шоу и подход музыканта к выбору участниц, и заметил, что вместе с ним будет Егор Крид.

"Целуем крепко феминисток, не волнуйтесь вы так, бороться за нас никто не будет! Финал и так уже разгадали, я там дарю розу Егорке", — заключил рэпер.

Первая серия восьмого сезона сейчас вновь доступна на ютуб-канале, а вторая, по словам Тимати, появится уже вечером 21 марта.

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Напомним, после выхода первой серии шоу "Холостяк" Тимати объявил о его закрытии и удалил первую серию. Он объяснил это обрушившейся критикой, причём преимущественно от представительниц прекрасного пола.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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