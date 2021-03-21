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Эксперты РФС признали ошибкой отмену гола "Ростова" в проигранном матче с "Химками"

Не помогла даже система видеоподсказки арбитрам, работавшая на этой встрече.

21 марта 2021, 14:07

Решение бригады судей во главе с Сергеем Лапочкиным не засчитывать гол нападающего "Ростова" Али Соу в ворота "Химок" в 22-м туре РПЛ признано ошибочным. К такому выводу пришла экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза.

Как сказано в комментарии на официальном сайте РФС, Соу в эпизоде на 71-й минуте не влиял на технические действия защитника подмосковного клуба Егора Данилкина, умышленно игравшего в мяч и не совершавшего при этом спасения ворот.

"Получение мяча от соперника в результате неудачно выполненного им умышленного игрового действия не является преимуществом, поэтому гол "Ростова" должен был быть засчитан вне зависимости от позиции атакующего игрока в момент выполнения передачи партнёром", — сказано в записи.

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А вот моменты с назначением пенальти в ворота ростовчан на 48-й минуте и неназначением 11-метрового удара в ворота "Химок" на 75-й признаны правильными.

Напомним, на этой встрече работала система видеопомощи арбитрам (VAR), за которую отвечал Иван Сиденков с ассистентом Александром Богдановым. В итоге мяч, забитый Резиуаном Мирзовым с пенальти, стал единственным и помог "Химкам" одержать победу. Сиденков был отстранён на две игры.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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