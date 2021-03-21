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"Тут невеста есть для тебя": Ляйсан Утяшева сосватала Агату Муцениеце за голливудского актёра — видео

Почему гимнастка выбрала в качестве жениха именно его, она не объяснила.

21 марта 2021, 14:00

Утяшева сосватала Муцениеце за голливудского актёра. Видео © Instagram / agataagata

В последнее время личной жизни 32-летней Агаты Муцениеце уделяется особое внимание. Так, недавно поклонники заподозрили, что у неё роман с женатым режиссёром Климом Шипенко, связь с которым актриса категорически опровергает. А теперь известная гимнастка Ляйсан Утяшева сосватала Агату за голливудского секс-символа Джареда Лето.

На странице в "Инстаграме" у Муцениеце появилось любопытное видео. Во время записи шоу с участием Агаты супруга Павла Воли сделала неожиданное заявление, обращаясь в камеру.

"Джаред Лето, тут невеста есть для тебя", — сказала Ляйсан, не став объяснять, почему она обратилась именно к этому американскому актёру.

Агата Муцениеце впервые прокомментировала роман с женатым режиссёром, поставив все точки над "i"

Агата Муцениеце впервые прокомментировала роман с женатым режиссёром, поставив все точки над "i"

Добавим, что в ответ на это Муцениеце только улыбнулась, оставив шутку без каких-либо комментариев.

Если личная жизнь Агаты до сих пор остаётся загадкой для публики, то её бывший супруг Павел Прилучный, наоборот, перестал скрывать роман с актрисой из "Папиных дочек" Мирославой Карпович. Так, недавно пара впервые вышла в свет вместе. По словам гостей мероприятия, актёр концентрировался на алкоголе, а его спутница вела себя неуверенно.

"Хочет серьёзных отношений": Коллега Муцениеце рассказал Лайфу об "олигархе", презентовавшем актрисе авто за 10 млн

"Хочет серьёзных отношений": Коллега Муцениеце рассказал Лайфу об "олигархе", презентовавшем актрисе авто за 10 млн

Напомним, что брак Павла Прилучного и Агаты Муцениеце распался летом 2020 года, в качестве причины разрыва назывался роман актёра с "папиной дочкой". Однако, похоже, и с новой возлюбленной у него в отношениях не всё гладко. Ранее друзья Прилучного рассказали о его циничном отношении к Карпович, которое она всё равно терпит.

Агата Муцениеце — знаменитая российская актриса латвийского происхождения. Построить успешную актёрскую карьеру она мечтала с самого детства. Однако перед тем, как осуществить мечту, она некоторое время была моделью. Подробнее о творческой биографии и личной жизни Муцениеце читайте на сайте uznayvse.ru.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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