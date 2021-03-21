Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Готов вернуться к прежней жизни": Главный тренер "Авангарда" рассказал, как привился "Спутником V"

Канадец призвал россиян последовать его примеру.

21 марта 2021, 14:22

Главный тренер омской хоккейной команды "Авангард" канадец Боб Хартли рассказал, что вакцинировался от ковида "Спутником V", и призвал россиян, ещё не сделавших прививку, последовать его примеру.

"Мы постепенно возвращаемся в игру. И всё благодаря одному маленькому уколу, точнее, двум. Мне 60 лет, я прошёл вакцинацию и готов вернуться к прежней жизни! Пожалуйста, не сомневайтесь. Пройдите вакцинацию. С нетерпением ждём вас на матчах "ястребов", — рассказал Хартли в беседе с RT.

"Включайте здравый смысл": Ведущий "Своей игры" вакцинировался от ковида и посоветовал россиянам последовать его примеру

"Включайте здравый смысл": Ведущий "Своей игры" вакцинировался от ковида и посоветовал россиянам последовать его примеру

Отмечается, что наставник и сотрудники "Авангарда" вакцинировались российским "Спутником V" в мобильном пункте на арене "Балашиха". Информация об этом появилась 16 марта на официальной странице хоккейного клуба в "Твиттере".

Ранее журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал о своей вакцинации "Спутником V". Он отметил, что уже привился двумя компонентами вакцины и "даже не заметил", что сделал прививку. Телеведущий также призвал всех сомневающихся поскорее защитить своих родных и близких.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Таллине заражённые коронавирусом тусовщики наплевали на ограничения и устроили шумную вечеринку

сегодня в 14:17

"Не вызывают бесплодия и не заразят": Учёные опровергли популярные мифы о вакцинах от коронавируса

сегодня в 13:33

"Даже не заметил": Познер рассказал о вакцинации "Спутником V"

сегодня в 12:10

Выводят под конвоем: задержание подозреваемого в получении взятки пензенского губернатора попало на видео

сегодня в 14:58

Хозяйка решила сэкономить на грумере и сама подстригла пса, осознав свою ошибку слишком поздно

сегодня в 15:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1