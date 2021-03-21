"Готов вернуться к прежней жизни": Главный тренер "Авангарда" рассказал, как привился "Спутником V"
Канадец призвал россиян последовать его примеру.
Главный тренер омской хоккейной команды "Авангард" канадец Боб Хартли рассказал, что вакцинировался от ковида "Спутником V", и призвал россиян, ещё не сделавших прививку, последовать его примеру.
"Мы постепенно возвращаемся в игру. И всё благодаря одному маленькому уколу, точнее, двум. Мне 60 лет, я прошёл вакцинацию и готов вернуться к прежней жизни! Пожалуйста, не сомневайтесь. Пройдите вакцинацию. С нетерпением ждём вас на матчах "ястребов", — рассказал Хартли в беседе с RT.
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Отмечается, что наставник и сотрудники "Авангарда" вакцинировались российским "Спутником V" в мобильном пункте на арене "Балашиха". Информация об этом появилась 16 марта на официальной странице хоккейного клуба в "Твиттере".
Вакцинировались 💉 Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли и сотрудники хоккейного клуба сегодня привились от коронавируса в мобильном пункте на «Арене Балашиха». Совсем скоро будет видеосюжет, а пока ловите фотки! pic.twitter.com/VCSqzRgBaz— ХК Авангард (@hcavangardomsk) March 16, 2021
Ранее журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал о своей вакцинации "Спутником V". Он отметил, что уже привился двумя компонентами вакцины и "даже не заметил", что сделал прививку. Телеведущий также призвал всех сомневающихся поскорее защитить своих родных и близких.
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