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Глава МИД Венгрии пожаловался на "политическую атаку" из-за применения "Спутника V"

Некоторые европейские страны придали вакцинации идеологический характер.

21 марта 2021, 15:19
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/szijjarto.peter.official/posts/291726962319861" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Szijjártó Péter</a></p>

Фото © Facebook / Szijjártó Péter

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна подверглась "крупномасштабной политической атаке" из-за применения российской антиковидной вакцины "Спутник V" и китайского препарата Sinopharm. По мнению главы внешнеполитического ведомства, причиной для критики являются вовсе не сами препараты, а факт того, что Венгрия обратилась за помощью к России и КНР, а не к другим зарубежным странам.

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"Когда стало известно, что мы собираемся обсуждать покупку вакцин "Спутник V" и Sinopharm, мы подверглись крупномасштабной политической атаке просто потому, что решили обратить свой взор на Восток, вместо того чтобы смотреть только на Запад в том, что касается приобретения вакцин", — рассказал в беседе с RT Сийярто.

При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что тех, кто выражал недовольство из-за использования российского "Спутника V", вовсе не интересовала эффективность препарата. По его словам, серьёзная ошибка, которую допустили в других странах Европы, заключалась в том, что вакцинации придали идеологический характер.

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Сам Петер Сийярто 20 марта заявил, что сделал прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V". Дипломат призвал соотечественников последовать его примеру и защититься от коронавируса. Напомним, 13 февраля текущего года в Венгрии началась вакцинация российским препаратом — это первая страна в ЕС, которая одобрила применение "Спутника V".

Привившийся "Спутником V" глава МИД Венгрии рассказал о применении в стране российской вакцины

Привившийся "Спутником V" глава МИД Венгрии рассказал о применении в стране российской вакцины

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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