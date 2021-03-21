Глава МИД Венгрии пожаловался на "политическую атаку" из-за применения "Спутника V"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна подверглась "крупномасштабной политической атаке" из-за применения российской антиковидной вакцины "Спутник V" и китайского препарата Sinopharm. По мнению главы внешнеполитического ведомства, причиной для критики являются вовсе не сами препараты, а факт того, что Венгрия обратилась за помощью к России и КНР, а не к другим зарубежным странам.

"Когда стало известно, что мы собираемся обсуждать покупку вакцин "Спутник V" и Sinopharm, мы подверглись крупномасштабной политической атаке просто потому, что решили обратить свой взор на Восток, вместо того чтобы смотреть только на Запад в том, что касается приобретения вакцин", — рассказал в беседе с RT Сийярто.

При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что тех, кто выражал недовольство из-за использования российского "Спутника V", вовсе не интересовала эффективность препарата. По его словам, серьёзная ошибка, которую допустили в других странах Европы, заключалась в том, что вакцинации придали идеологический характер.

Сам Петер Сийярто 20 марта заявил, что сделал прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V". Дипломат призвал соотечественников последовать его примеру и защититься от коронавируса. Напомним, 13 февраля текущего года в Венгрии началась вакцинация российским препаратом — это первая страна в ЕС, которая одобрила применение "Спутника V".

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