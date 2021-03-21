Советник Трампа назвал странное поведение Байдена угрозой безопасности США

Советник экс-президента США Дональда Трампа Стивен Миллер считает, что оговорки и другие проблемы в поведении американского лидера Джо Байдена являются угрозой для безопасности страны. Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News.

"Наши противники по всему миру <…> смотрят на Соединённые Штаты и их главного представителя, президента нашей страны, который не способен выдержать даже безобидное интервью без шпаргалки и который трижды упал, поднимаясь по лестнице. Печально видеть такое", — отметил Миллер.

Как полагает советник Трампа, враждебными для Штатов государствами являются Россия, Китай, Иран и Венесуэла. По мнению Миллера, эти страны видят слабость Байдена, из-за чего растёт угроза, они могут этим воспользоваться.

Миллер опечален инцидентом с падением Байдена на трапе самолёта. Советник Трампа рассказал, что ему много раз приходилось подниматься по ведущей на президентский борт лестнице и она никогда не была скользкой.

Ранее по Сети разлетелось видео, на котором американский лидер сперва достаточно бодрым шагом поднимается по ступенькам в самолёт, после чего дважды спотыкается на красной дорожке и падает на колени. В Белом доме заявили, что Байден на 100% в порядке, и связали случившееся с сильным ветром, однако сын Дональда Трампа такую версию высмеял. Об инциденте также с иронией высказался сенатор Алексей Пушков.

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