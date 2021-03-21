На Эльбрусе пропал альпинист из Таганрога
Первые поиски результата не дали, их пришлось приостановить до утра.
Фото © ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарской Республике
Альпинист из Таганрога пропал на Эльбрусе. На поиски мужчины 1983 года рождения днём были направлены спасатели. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарской Республике.
"В 18:00 21.03.2021 года в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КБР поступило сообщение от руководителя туристской группы на горе Эльбрус о том, что один из участников группы, 1983 г.р., уроженец г. Таганрога, не выходит на связь", — говорится в сообщении.
К поискам альпиниста на западном склоне Эльбруса на высоте 3500 метров были привлечены пять спасателей и одна единица спецтехники. В 22:30 поиски приостановили до утра. Их планируют возобновить в 7:00 (мск) понедельника.
Ранее Лайф рассказывал, что на Эльбрусе спасатели вытащили из 15-метровой трещины во льду провалившегося туда сноубордиста.
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