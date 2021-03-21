Раскрыто содержание писем извинявшихся за Байдена американцев

Многие американцы не хотят, чтобы резкие слова президента США Джо Байдена в отношении российского лидера Владимира Путина расценивались как мнение всей нации. Напротив, некоторые из них уверены, что подобное поведение Байдена является постыдным и грубым. Это следует из полученных российским посольством в Вашингтоне писем, текст которых приводит РИА "Новости".

"Прошу прощения за его грубое, постыдное, непрошенное и необоснованное высказывание. Я глубоко уважаю господина Путина и надеюсь, что он примет извинения многих граждан США", — говорится в письме 74-летнего ветерана американских ВВС.

Он выразил уверенность, что Путин — один из лучших глав государств, которые были на его веку. Автор другого письма попросил у граждан России прощения от своего имени и всей своей семьи за клевету в отношении Владимира Путина, которую озвучил американский лидер.

"Как американец, я хочу извиниться от имени себя и своей семьи за постыдное неуважение и клевету в адрес господина Путина со стороны нашего президента. Пожалуйста, знайте, что многие американцы считают этот инцидент постыдным", — пишет он.

Выпад Байдена в свой адрес прокомментировал и сам российский лидер. Путин заявил, что желает Байдену здоровья и делает это "без шуток и без иронии", а ещё напомнил детскую поговорку с глубоким смыслом: "Кто как обзывается — тот так и называется".

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