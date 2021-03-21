Путин во время отдыха в тайге бросил монетку, чтобы вернуться — видео

Президент России Владимир Путин во время отдыха в сибирской тайге бросил в водоём монетку — согласно традиции, чтобы вернуться в эти места снова. Соответствующие кадры были показаны в эфире телеканала "Россия-1".

На представленных кадрах президент России спустился к колодцу, из которого вместе с министром обороны Сергеем Шойгу выпил воды, а после бросил монету в находящийся рядом ручей.

Ранее Лайф публиковал видео, как Шойгу показывал Путину свою мастерскую, где занимается резьбой по дереву.

Отметим, что это не первая совместная поездка российского президента и министра обороны в тайгу. Путин и Шойгу бывали там в 2019 году.

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