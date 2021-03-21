В Самарской области погибли провалившиеся в полынью женщина и ребёнок

Женщина с ребёнком провалились в полынью на реке Кривуше в Новокуйбышевске в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы региона.

"21 марта два человека погибли, провалившись в промоину. Трагедия произошла в Новокуйбышевске на льду реки Кривуши около Нефедовского причала. О происшествии сообщили очевидцы. Женщина и ребёнок, не заметив под толстым слоем снега промоину, провалились под лёд", — сказано в сообщении службы.

Как уточняется, из-за высокого сугроба и тонкого льда погибшие не смогли самостоятельно выбраться, для их извлечения к месту происшествия был направлен поисково-спасательный отряд. Однако было поздно: оставалось лишь доставить тела до берега и передать сотрудникам полиции.

Согласно данным синоптиков, в Самарской области наступила оттепель. Сегодня воздух там прогрелся до плюс трёх градусов. Ожидается повышение температуры до 5 градусов. Спасатели напомнили об опасности весеннего льда в период резких температурных колебаний.

А ранее Лайф сообщал, что на реке Ахтубе под Волгоградом трое детей провалились под лёд. Оказавшиеся рядом взрослые вытащили их, но вскоре один ребёнок скончался.

Авторы