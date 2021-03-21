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В Самарской области погибли провалившиеся в полынью женщина и ребёнок

Под толстым слоем снега они не заметили промоину во льду.

21 марта 2021, 19:12
<p>Фото © <a href="https://pssso.ru/dva-cheloveka-pogibli-provalivshis-v-promoinu/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">pssso.ru</a> </p>

Фото © pssso.ru

Женщина с ребёнком провалились в полынью на реке Кривуше в Новокуйбышевске в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы региона.

"21 марта два человека погибли, провалившись в промоину. Трагедия произошла в Новокуйбышевске на льду реки Кривуши около Нефедовского причала. О происшествии сообщили очевидцы. Женщина и ребёнок, не заметив под толстым слоем снега промоину, провалились под лёд", — сказано в сообщении службы.

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Как уточняется, из-за высокого сугроба и тонкого льда погибшие не смогли самостоятельно выбраться, для их извлечения к месту происшествия был направлен поисково-спасательный отряд. Однако было поздно: оставалось лишь доставить тела до берега и передать сотрудникам полиции.

Согласно данным синоптиков, в Самарской области наступила оттепель. Сегодня воздух там прогрелся до плюс трёх градусов. Ожидается повышение температуры до 5 градусов. Спасатели напомнили об опасности весеннего льда в период резких температурных колебаний.

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А ранее Лайф сообщал, что на реке Ахтубе под Волгоградом трое детей провалились под лёд. Оказавшиеся рядом взрослые вытащили их, но вскоре один ребёнок скончался.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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