Глава Минобороны Великобритании связал планы по увеличению ядерного арсенала с укреплением ПРО Россией

Планы Великобритании по увеличению ядерного потенциала связаны с укреплением системы противоракетной обороны (ПРО) в России. Об этом заявил глава Минобороны королевства Бен Уоллес.

"Мой служебный долг — гарантировать наличие эффективных средств ядерного сдерживания, учитывая и отслеживая то, что делают Россия и другие страны", — сказал министр в эфире "Шоу Эндрю Марра" на Би-би-си.

Он отметил, что Россия в последние годы значительно увеличила инвестиции в противоракетную оборону, а также запланировала и развернула новые средства ПРО.

"Если мы хотим иметь эффективные средства сдерживания, они должны иметь возможность выполнить свою задачу", — добавил Уоллес.

Министр не стал уточнять, во сколько эти планы обойдутся налогоплательщикам страны, указав лишь, что общая стоимость программы составит 31 миллиард фунтов (43 миллиарда долларов).

Напомним, Британия представила новую оборонную стратегию, в которой сообщила о намерении увеличить ядерный потенциал страны, доведя общее количество боеголовок, размещённых на подлодках, с нынешних 180 до 260. В ООН считают, что такие планы представляют угрозу мировой безопасности.

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