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Глава Минобороны Великобритании связал планы по увеличению ядерного арсенала с укреплением ПРО Россией

По его словам, общая стоимость программы обойдётся в 31 миллиард фунтов.

21 марта 2021, 18:52
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Планы Великобритании по увеличению ядерного потенциала связаны с укреплением системы противоракетной обороны (ПРО) в России. Об этом заявил глава Минобороны королевства Бен Уоллес.

"Мой служебный долг — гарантировать наличие эффективных средств ядерного сдерживания, учитывая и отслеживая то, что делают Россия и другие страны", — сказал министр в эфире "Шоу Эндрю Марра" на Би-би-си.

В МИД Британии объяснили увеличение ядерного потенциала

В МИД Британии объяснили увеличение ядерного потенциала

Он отметил, что Россия в последние годы значительно увеличила инвестиции в противоракетную оборону, а также запланировала и развернула новые средства ПРО.

"Если мы хотим иметь эффективные средства сдерживания, они должны иметь возможность выполнить свою задачу", — добавил Уоллес.

Министр не стал уточнять, во сколько эти планы обойдутся налогоплательщикам страны, указав лишь, что общая стоимость программы составит 31 миллиард фунтов (43 миллиарда долларов).

В Кремле сожалеют, что Великобритания избрала путь увеличения ядерного потенциала

В Кремле сожалеют, что Великобритания избрала путь увеличения ядерного потенциала

Напомним, Британия представила новую оборонную стратегию, в которой сообщила о намерении увеличить ядерный потенциал страны, доведя общее количество боеголовок, размещённых на подлодках, с нынешних 180 до 260. В ООН считают, что такие планы представляют угрозу мировой безопасности.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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