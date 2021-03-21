Лимонные кошки шокировали жителей Нижнего Новгорода — видео

В Нижнем Новгороде заметили жёлтых кошек. Видео © Telegram / "Нижний № 1"

Продолжается нашествие разноцветных хвостатых в городах России. Так, после синих собак из Дзержинска и зелёных из подмосковного Подольска радужный список пополнили жёлтые кошки из Нижнего Новгорода. Об этом сообщает телеграм-канал "Нижний № 1".

Удивительной находкой поделились жители города. Во дворах на улице Должанской были найдены жёлтые кошки.

"Их штук шесть. Те, что чёрные, тоже окрасились, но на них жёлтый цвет незаметен. А вот те, что посветлее, — настоящие лимончики", — пишет "Нижний № 1".

По какой причине шерсть животных приобрела яркий лимонный цвет, пока не известно. При этом участившиеся случаи встреч с животными, имеющими неестественный окрас, начинают всерьёз волновать местных жителей.

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