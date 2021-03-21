Лимонные кошки шокировали жителей Нижнего Новгорода — видео
Ранее радужный список открыли синие собаки из Дзержинска и зелёные из Подольска.
В Нижнем Новгороде заметили жёлтых кошек. Видео © Telegram / "Нижний № 1"
Продолжается нашествие разноцветных хвостатых в городах России. Так, после синих собак из Дзержинска и зелёных из подмосковного Подольска радужный список пополнили жёлтые кошки из Нижнего Новгорода. Об этом сообщает телеграм-канал "Нижний № 1".
Удивительной находкой поделились жители города. Во дворах на улице Должанской были найдены жёлтые кошки.
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"Их штук шесть. Те, что чёрные, тоже окрасились, но на них жёлтый цвет незаметен. А вот те, что посветлее, — настоящие лимончики", — пишет "Нижний № 1".
По какой причине шерсть животных приобрела яркий лимонный цвет, пока не известно. При этом участившиеся случаи встреч с животными, имеющими неестественный окрас, начинают всерьёз волновать местных жителей.
Ранее Лайф писал, что синие собаки шокировали россиян в Дзержинске (Нижегородская область). Животных заметили в окрестности завода "Оргстекло". Пользователи предположили, что животные могли испачкаться в остатках химических веществ. А позже в подмосковном Подольске местные жители заметили собак зелёного цвета, похожих на инопланетян. Синим четвероногим из Дзержинска пообещали найти хозяев.
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