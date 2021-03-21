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Лимонные кошки шокировали жителей Нижнего Новгорода — видео

Ранее радужный список открыли синие собаки из Дзержинска и зелёные из Подольска.

21 марта 2021, 18:36

В Нижнем Новгороде заметили жёлтых кошек. Видео © Telegram / "Нижний № 1"

Продолжается нашествие разноцветных хвостатых в городах России. Так, после синих собак из Дзержинска и зелёных из подмосковного Подольска радужный список пополнили жёлтые кошки из Нижнего Новгорода. Об этом сообщает телеграм-канал "Нижний № 1".

Удивительной находкой поделились жители города. Во дворах на улице Должанской были найдены жёлтые кошки.

Грумер настолько необычно покрасила немецкого дога, что прохожие уверены, что он из другой галактики

Грумер настолько необычно покрасила немецкого дога, что прохожие уверены, что он из другой галактики

"Их штук шесть. Те, что чёрные, тоже окрасились, но на них жёлтый цвет незаметен. А вот те, что посветлее, — настоящие лимончики", — пишет "Нижний № 1".

По какой причине шерсть животных приобрела яркий лимонный цвет, пока не известно. При этом участившиеся случаи встреч с животными, имеющими неестественный окрас, начинают всерьёз волновать местных жителей.

Теперь ещё и розовые: Дзержинск сумел вновь удивить россиян расцветкой собак

Теперь ещё и розовые: Дзержинск сумел вновь удивить россиян расцветкой собак

Ранее Лайф писал, что синие собаки шокировали россиян в Дзержинске (Нижегородская область). Животных заметили в окрестности завода "Оргстекло". Пользователи предположили, что животные могли испачкаться в остатках химических веществ. А позже в подмосковном Подольске местные жители заметили собак зелёного цвета, похожих на инопланетян. Синим четвероногим из Дзержинска пообещали найти хозяев.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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