Проблему с наземным оборудованием на Байконуре устранили
Перенесённый из-за этого пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" запланирован на завтра.
Фото © Пресс-служба ГК "Роскосмос"
Проблема с наземным оборудованием на космодроме Байконур, из-за которой был перенесён пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с 38 спутниками из 18 стран, была устранена. Старт запланирован на завтра, 22 марта. Об этом сообщает пусковой оператор — компания "Главкосмос пусковые услуги" в "Твиттере".
Изначально пуск планировался в субботу, 20 марта, но был отложен на двое суток из-за скачка напряжения в системе электропитания стартового комплекса при предстартовых проверках разгонного блока "Фрегат".
"Проблема в наземном вспомогательном оборудовании разгонного блока "Фрегат", из-за которой последовала команда на отмену пуска 20 марта, сегодня установлена и устранена. Вопросов к ракете-носителю, разгонному блоку, стартовому комплексу и космическим аппаратам нет. Идём на пуск завтра", — информирует компания.
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Напомним, "Союз" выведет на орбиту 38 аппаратов из 18 стран, в частности южнокорейский спутник дистанционного зондирования Земли CAS500-1, японские спутники дистанционного зондирования Земли GRUS и аппарат для удаления космического мусора ELSA-d, спутники связи Технического университета Берлина, а также малый аппарат Саудовской Аравии для получения изображений Земли и обеспечения связи NAJM-1. Кроме того, на орбиту отправится первый спутник НИУ "ВШЭ" ДЗЗ и ряд других российских аппаратов.
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