Грумер настолько необычно покрасила немецкого дога, что прохожие уверены, что он из другой галактики

Сьерра из города Гранд-Джанкшен, США, пару лет назад завела немецкого дога с мраморным окрасом. Когда питомцу по кличке Эхо исполнилось полгода, девушка впервые решилась закрасить его белые пятнышки с помощью специальных красителей, безвредных для животных. С тех пор американка несколько раз меняла образ Эхо, но последнее преображение сделало собакена звездой.

Фото © Instagram / _southern_cowgirl_

На этот раз, чтобы замаскировать белые пятна, Шун использовала все оттенки синего и фиолетового. Девушка и не подозревала, как красиво получится. Вместе с чёрной шерстью красочные пятна напоминают снимки космоса, сделанные на телескоп "Хаббл". Теперь, когда девушка с мужем выгуливают питомца, многие прохожие интересуются, какой Эхо породы. Пара уже знает, что отвечать в таких случаях.

Фото © Instagram / _southern_cowgirl_

Это стало локальной шуткой. Когда мы встречаем людей, они часто интересуются: "Это естественная окраска?" Мы всегда отвечаем: "Ну конечно, это галактический дог!" Сьерра Шун

Фото © Instagram / _southern_cowgirl_

Может показаться, что Сьерра красит питомца ради красоты, но у девушки есть высшая цель. По словам американки, многие люди боятся крупных пород собак. Хотя среди них есть очень дружелюбные. И 60-килограммовый Эхо помогает разрушить эти предубеждения. Люди часто с интересом подходят к огромному догу, немного забывая про свой страх, пишет Daily Mail.

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