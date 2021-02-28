15 сумасшедших псов, глядя на которых невозможно понять, что у них творится в голове

"Наелся и спит"

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"Совершенно обычная, ничем не примечательная скучная поездка на машине"

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"А ведь мы купили ему дорогущий лежак..."

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"Он у нас особенный"

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"Прошу вашего внимания — Декстер, который не понимает, как пользоваться своими лапами"

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"Инструкция по сборке пса была сложной, и я что-то напутал"

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"Её морда, когда я говорю, что люблю её"

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"У моей собаки странная одержимость камнями. Вот её коллекция"

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"Похоже, пора перезагрузить моего шиба-ину"

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"Мужчины, женщины и дети в ужасе бежали с берега, увидев существо, вышедшее из глубин"

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"До похода к ветеринару и после"

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"Знакомьтесь, это Локи. Он любит высоко сидеть и далеко глядеть"

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"И что теперь?"

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"Вот что происходит с его мордой каждый раз, когда он собирается гавкать"

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"Пёс на пляже"

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