15 сумасшедших псов, глядя на которых невозможно понять, что у них творится в голове
Есть мифические теории, что коты появились на нашей планете благодаря пришельцам. Видимо, не только они. Судя по всему, собакены тоже далеко не с нашей планеты. В подборке ниже — 15 уморительных доказательств этому.
"Наелся и спит"
"Совершенно обычная, ничем не примечательная скучная поездка на машине"
"А ведь мы купили ему дорогущий лежак..."
"Он у нас особенный"
"Прошу вашего внимания — Декстер, который не понимает, как пользоваться своими лапами"
"Инструкция по сборке пса была сложной, и я что-то напутал"
"Её морда, когда я говорю, что люблю её"
"У моей собаки странная одержимость камнями. Вот её коллекция"
"Похоже, пора перезагрузить моего шиба-ину"
"Мужчины, женщины и дети в ужасе бежали с берега, увидев существо, вышедшее из глубин"
"До похода к ветеринару и после"
"Знакомьтесь, это Локи. Он любит высоко сидеть и далеко глядеть"
"И что теперь?"
"Вот что происходит с его мордой каждый раз, когда он собирается гавкать"
"Пёс на пляже"
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