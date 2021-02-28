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Категорий: 18

15 сумасшедших псов, глядя на которых невозможно понять, что у них творится в голове

Есть мифические теории, что коты появились на нашей планете благодаря пришельцам. Видимо, не только они. Судя по всему, собакены тоже далеко не с нашей планеты. В подборке ниже — 15 уморительных доказательств этому.

28 февраля 2021, 13:00

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourDog

"Наелся и спит"

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourDog

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourDog

"Совершенно обычная, ничем не примечательная скучная поездка на машине"

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourDog

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourDog

"А ведь мы купили ему дорогущий лежак..."

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourDog

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourDog

"Он у нас особенный"

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourDog

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourDog

"Прошу вашего внимания — Декстер, который не понимает, как пользоваться своими лапами"

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourDog

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourDog

"Инструкция по сборке пса была сложной, и я что-то напутал"

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourDog

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourDog

"Её морда, когда я говорю, что люблю её"

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourDog

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourDog

"У моей собаки странная одержимость камнями. Вот её коллекция"

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourDog

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourDog

"Похоже, пора перезагрузить моего шиба-ину"

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourDog

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourDog

"Мужчины, женщины и дети в ужасе бежали с берега, увидев существо, вышедшее из глубин"

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourDog

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourDog

"До похода к ветеринару и после"

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourDog

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourDog

"Знакомьтесь, это Локи. Он любит высоко сидеть и далеко глядеть"

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourDog

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourDog

"И что теперь?"

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourDog

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourDog

"Вот что происходит с его мордой каждый раз, когда он собирается гавкать"

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourDog

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourDog

"Пёс на пляже"

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourDog

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourDog

Ещё больше странных смешных собакенов — в сабреддите WhatsWrongWithYourDog

Парень из Москвы спас лисёнка от смерти на меховой фабрике, и сейчас их дружбе можно позавидовать

Парень из Москвы спас лисёнка от смерти на меховой фабрике, и сейчас их дружбе можно позавидовать

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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