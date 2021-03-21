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В Бельгии большая панда покалечила сотрудника зоопарка

Мужчина получил травмы руки и ноги, его госпитализировали.

21 марта 2021, 16:14
<p>Фото ©<a href="https://www.pairidaiza.eu/en/activities/giant-panda" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> pairidaiza.eu </a></p>

Фото © pairidaiza.eu

Работник бельгийского зоопарка Pairi Daiza стал жертвой нападения одного из подопечных большой панды по имени Тиан Бао. Об этом сообщает пресс-служба зоосада в посте в "Фейсбуке".

По неустановленным причинам накануне вечером опытный смотритель оказался в непосредственном контакте с 4-летней большой пандой Тиан Бао в коридоре, предназначенном исключительно для сотрудников. Как стало известно, животное нанесло мужчине травмы руки и ноги. Ему оказали первую помощь на месте, а затем госпитализировали.

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"Быстрое вмешательство сотрудников и посетителей, находившихся рядом, позволило отогнать животное, не причинив ему вреда", — сказано в пресс-релизе.

Точные обстоятельства ЧП ещё предстоит выяснить. Как отметили в администрации зоопарка, согласно действующим правилам, сотрудникам запрещён прямой контакт с пандами, достигшими двухлетнего возраста, и вес которых превышает 70 килограммов. Кроме того, большие панды "не приемлют вторжения на свою территорию".

"Сотрудник много лет занимался большими пандами и знал все меры безопасности", — подчеркнули в пресс-службе.

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При этом уточняется, что подобное нападение случилось впервые в истории Pairi Daiza. Этот зоопарк, один из крупнейших в Европе, находится в 60 километрах от Брюсселя. В нём представлены около семи тысяч животных.

Ранее Лайф показал видео из Казанского цирка, на котором один слон "вышел из себя" и повалил на пол "напарника" по номеру. Не все очевидцы сразу поняли, что случилось, поскольку посчитали, что так задумано. Представление после стычки животных пришлось завершить.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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