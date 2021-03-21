Представление запомнится надолго: в казанском цирке слон сбил "напарника" с ног и шокировал зрителей — видео

В казанском цирке слон напал на сородича во время представления. Видео © Соцсети

В соцсетях появилось видео из казанского цирка, на котором один слон "вышел из себя" и повалил на пол своего "напарника" по номеру. Не все очевидцы сразу поняли, что случилось, поскольку посчитали, что так задумано. Однако после того, как дрессировщики стали отгонять слона от сородича, люди запаниковали и стали покидать свои места.

На кадрах видно, что во время исполнения номера один слон сначала повалил другого, а потом попытался продолжить драку с лежачим животным. Однако сотрудники цирка вовремя сумели увести забияку со сцены. Как сообщил агентству "Татар-информ" директор цирка Рамиль Шарифуллин, причиной такого поведения животного могло стать весеннее обострение.

Сообщается, что в инциденте никто не пострадал. Однако представление всё же пришлось отменить.

А ранее Лайф писал, что в Екатеринбурге во время представления завязалась драка между тремя львами. Чтобы усмирить хищников, их поливали водой из шлангов.

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