Пашиняну припомнили слова о полёте купленных у России Су-30 с испытанием ракет

Премьер-министр Армении Никол Пашинян летом 2020 года заявлял о полёте истребителей Су-30, купленных у России, с ракетным испытанием, хотя накануне он признал, что страна закупила истребители без ракет. Об этом премьеру напомнили в "Фейсбуке", где стал распространяться скриншот с его высказыванием.

Согласно записи, датированной 3 июля 2020 года, Пашинян заявляет, что Су-30СМ провели первые тренировочные полёты с "боевым поражением", испытав ракеты класса "небо — земля" для "наступательных действий".

О том, что закупленные истребители не оснащены боеприпасами, так как Россия не продаёт другим странам ракеты, ранее также утверждал бывший начальник службы военного контроля Минобороны республики Мовсес Акопян. Армянские власти же это заявление не подтвердили.

Напомним, 27 сентября прошлого года произошло обострение давнего конфликта в Нагорном Карабахе. Спустя чуть более месяца боевых действий было достигнуто мирное соглашение: Армения, Азербайджан и Россия договорились о размещении в Нагорном Карабахе российских миротворцев. Кроме того, Ереван передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.

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