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Миранчук впервые за 11 матчей вышел в стартовом составе "Аталанты", но остался в тени Малиновского

Встреча с "Вероной" завершилась со счётом 2:0.

21 марта 2021, 14:31
<p>Алексей Миранчук. Фото © Getty Images / David S. Bustamante / Soccrates</p>

Алексей Миранчук. Фото © Getty Images / David S. Bustamante / Soccrates

Команда "Аталанта", за которую выступает футболист сборной России Алексей Миранчук, на выезде обыграла "Верону" в матче 28-го тура чемпионата Италии.

Так, встреча, прошедшая в итальянской Вероне, завершилась со счётом 2:0 в пользу команды из Бергамо. При этом голы забили украинец Руслан Малиновский с пенальти на 33-й минуте матча и колумбиец Дуван Сапата — на 42-й.

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Миранчук вышел в стартовом составе и провёл на поле 64 минуты, а затем был заменён на экс-футболиста московского "Спартака" Марио Пашалича.

Отметим, что "Аталанта" набрала уже 55 очков и сейчас расположилась на четвёртом месте в серии А, а "Верона" с результатом 38 очков занимает девятую строчку.

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Ранее Лайф сообщал, что "Аталанта" вылетела из Лиги чемпионов. Тогда мадридский "Реал" уверенно выиграл домашний матч со счётом 3:1.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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