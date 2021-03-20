Галицкому на зависть: молодые пацаны, которые тащат российский футбол

Матч 23-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и московским "Динамо" наверняка расстроил владельца кубанской команды Сергея Галицкого не только результатом, но и яркой игрой молодёжки бело-голубых. Известный предприниматель давно мечтает, чтобы 11 воспитанников его школы играли за "Краснодар".

Моя мечта, и я уверен, что она исполнится, — это чтобы 11 выпускников моей школы играли за "Краснодар". В том, что это будет, я не сомневаюсь. Это абсолютно возможно. Я вообще считаю, что это самый простой путь. "Барселона" это сделала в одной игре. На какой-нибудь кубковый матч и "Бавария" может такой состав выставить. Я говорю о другом: о том, чтобы 11 воспитанников играли все игры Сергей Галицкий Президент "Краснодара"

Пока же его мечты очень далеки от реальности, а у других команд, в частности, у "Динамо", молодые пацаны тащат свои клубы наверх по турнирной таблице. Вот о них мы и расскажем.

Константин Тюкавин ("Динамо")

Главной звездой матча "Краснодар" – "Динамо" стал 18-летний Константин Тюкавин, оформивший дубль. Причём его второй гол стал победным. А ведь бело-голубые до 51-й минуты и вовсе проигрывали со счётом 0:2. Главный тренер Сандро Шварц заменил Дмитрия Скопинцева на Тюкавина — и он решил исход встречи. До этого Константин забивал за "Динамо" только в Кубке России, но зато это был мяч в ворота "Спартака" (2:0).

Тюкавин — воспитанник бело-голубых. Попал именно в эту московскую академию он неспроста. Ведь его отец — Александр Тюкавин — восьмикратный чемпион мира и 16-кратный чемпион России по бенди (хоккею с мячом), который много лет играл за "Динамо".

Скоро дни рождения сразу у обоих моих родителей, так что один гол для мамы, другой для папы Константин Тюкавин Футболист "Динамо"

Дебют Тюкавина в основной команде состоялся 1 ноября 2020 года в матче против "Тамбова" (2:1), тогда он вышел на замену и заработал пенальти, который в итоге стал победным. Уже в следующем матче с "Локомотивом" он попал в стартовый состав, где тоже своеобразно отличился: именно после его удара голкипер соперника Маринато Гильерме был удалён. А сейчас Тюкавина признали лучшим игроком матча с "Краснодаром".

Арсен Захарян ("Динамо")

Первый гол "Краснодару" Тюкавин забил с шикарной передачи 17-летнего Арсена Захаряна. И это ещё одна звезда "Динамо" прямо сейчас. Помимо голевой передачи молодой игрок попал в стартовый состав и хорошо отыграл весь матч.

Именно Захаряна осенью прошлого года известное британское издание The Guardian внесло в топ-60 самых талантливых молодых футболистов мира. Арсен оказался единственным представителем постсоветских стран в этом списке. В основном в рейтинг попали воспитанники "Баварии", ПСЖ, "Манчестер Сити", "Реала" и других топ-команд.

И неудивительно, что на днях Захаряна впервые вызвали в молодёжную сборную для участия в групповом этапе чемпионата Европы.

Вячеслав Грулёв ("Динамо")

21-летний полузащитник "Динамо" Вячеслав Грулёв тоже заслуживает внимания. Он опытнее Захаряна и Тюкавина и чаще попадает в стартовые составы, но этот воспитанник Академии имени Льва Яшина именно в нынешнем сезоне начал раскрываться по-настоящему. Ещё при Кирилле Новикове он активно появлялся на поле, а со Шварцем, который сделал ставку на молодёжь, получил место в старте.

Вообще, тройка на поле Лесовой – Грулёв – Захарян просто тащит всё "Динамо".

Денис Макаров ("Рубин")

Однако не только молодёжь "Динамо" вызывает восхищение. Стоит отметить и звезду казанского "Рубина" Дениса Макарова. 23-летний полузащитник в этом сезоне стал главным открытием и лидером команды. Вы наверняка уже слышали о нём, но не знали его историю.

Несколько лет назад Макарова исключили из Академии Коноплёва из-за разрыва мышц бедра, лечился он на свои деньги и восстанавливался самостоятельно. После ему отказали в академии "Строгино" из-за плохих физических данных. Играть Денис начал в родном Тольятти, а затем перебрался в холодный Якутск.

Это был самый тяжёлый период в жизни. На улице было минус 55, когда я приехал впервые в Якутск. О зарплате речи не шло вообще, мне деньги присылали родители на жизнь. А куда деваться, если хочешь играть в футбол, но никто не берёт? Денис Макаров Футболист "Рубина"

Позже ему удалось попасть в академию в Саранске, поиграть в "Оренбурге", но достойные условия ему предложили в нижнекамском "Нефтехимике" в ФНЛ. Там он провёл 41 матч, где забил 18 голов. Его приметил наставник "Рубина" Леонид Слуцкий и попросил руководство клуба купить перспективного футболиста. И не прогадал.

Недавно Макарова признали лучшим игроком 22-го тура, где казанцы разгромили "Уфу". Денис в этом матче забил классный гол. А до этого он стал автором победного гола в матче с лидером РПЛ — петербургским "Зенитом" (2:1).

Хочется верить, что парни, которые ещё не избалованы крупными деньгами и огромным вниманием, будут становиться сильнее и смелее, а также составят настоящую конкуренцию нашим опытным футболистам.

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